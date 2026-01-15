본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

가평군 “청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성”…12월 완공 목표

이종구기자

입력2026.01.15 13:44

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군민건강·여가증진 기대

경기 가평군이 군민들의 건전한 여가문화 조성을 위해 올해 12월까지 청평면 대성리에 54홀 규모의 파크골프장을 조성한다.

가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성. 가평군 제공

가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성. 가평군 제공

AD
원본보기 아이콘

가평군은 15일 "청평면 대성리에 44억5000만원의 공사비를 들여 총면적 6만4497㎡ 54홀 규모의 파크골프장을 조성할 계획"이라고 밝혔다.


군은 지난 9일 원주지방환경청으로부터 하천점용허가 및 실시계획인가를 받았다. 이에 따라 올해 4월 공사에 착공해 12월까지 사업을 완료한다는 방침이다.

이번 사업은 2023년 6월 실시설계용역 착수 이후 원주지방환경청과 하천점용허가 협의를 거쳐 올해 1월 최종 인가를 받으며 본격 추진 단계에 들어섰다.

가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성(위치도). 가평군 제공

가평군, 청평면에 54홀 규모 파크골프장 조성(위치도). 가평군 제공

원본보기 아이콘

군 관계자는 "파크골프장 조성을 통해 군민들이 일상 속에서 건강을 증진하고 여가를 즐길 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 문화·체육 인프라를 균형 있게 확충해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

김앤장 뺀 '빅4 로펌' 매출 모두 年 4000억원 시대

새로운 이슈 보기