황기연 수은 행장, 충청 K뷰티·바이오사 방문…"금융지원 강화"

문채석기자

입력2026.01.15 13:39

연구·개발-시설투자-수출-해외사업 단계별 지원

황기연 한국수출입은행장이 충북 우수 중소·중견기업을 방문해 금융지원을 약속했다고 수출입은행이 15일 밝혔다.


황기연 한국수출입은행장(오른쪽)이 15일 충북 음성 코스메카코리아 본사를 방문해 지재성 부회장과 대화하고 있다. 수출입은행

황 행장은 이날 오전 충북 음성의 화장품 제조자개발생산(ODM) 전문기업인 코스메카코리아 와 오송의 의약품 제조기업인 한국비엠아이를 찾았다.

이번 현장 방문은 K뷰티와 바이오 분야 중소·중견기업 경쟁력 강화를 뒷받침하고, 지역경제 지원도 강화하려는 수은 의지를 밝히기 위해 이뤄졌다.


황 행장은 "연구·개발부터 시설투자, 수출, 해외사업까지 성장단계별 자금 수요에 맞춰 금융지원을 강화할 것"이라며 "이들 기업이 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.


앞서 황 행장은 지난달에는 경남 창원의 중견 조선사 케이조선(옛 STX조선해양)과 방산 부품 강소기업 영풍전자를 방문한 바 있다.

한편 수은은 올해 신년사를 통해 기술력과 성장잠재력을 보유한 중소·중견기업에 향후 3년간 110조원 이상을 공급하고, 비수도권 중소·중견기업 종합 지원 패키지를 도입하겠다고 밝혔다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
