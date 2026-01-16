본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'서울교통 Re-디자인' 이후 교통사고 4.5% 감소

변선진기자

입력2026.01.16 12:00

시계아이콘00분 55초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 추진 중인 시민 중심의 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 시작 이후 전체 교통사고 발생 건수가 감소한 것으로 나타났다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

16일 서울경찰청에 따르면 지난해 11월 프로젝트 시작 이후 전체 교통사고 발생 건수는 전년 동기 대비 4.5% 감소했다. 특히 음주운전 사고가 16.7% 줄었다. 개인형 이동장치(PM) 사고는 26.9%, 이륜차 사고는 6.8% 각각 감소한 것으로 집계됐다. 서울교통 Re-디자인 프로젝트는 서울경찰청이 추진하는 교통안전 강화 캠페인이다.


또 경찰은 지난해 11월10일부터 12월31일까지 52일간 시민들로부터 교통 불편 및 위험 요소에 대한 제안 2315건을 접수했다. 이 중 개선이 시급한 1198건(52%)에 대해 이미 조치를 완료했다.

주요 개선 사례를 보면, 영등포구 경인고속입구 교차로의 경우 구조 개선을 통해 통행 속도가 기존 10km/h에서 22.3km/h로 약 123% 향상됐다. 상습 정체 구간이었던 강남구 개포 현대1차 아파트 앞 교차로 역시 신호 운영 체계를 최적화해 고질적인 '꼬리물기' 현상을 해소했다.


단속 활동도 강화했다. 경찰은 출근길 얌체 운전과 PM 위법 행위 등 총 1만954건을 적발했으며, 166회의 교통안전 캠페인을 실시했다. 특히 꼬리물기(423건), 끼어들기(9017건) 등 시민 불만이 높은 위반 항목을 집중 단속해 운전 문화 개선에 주력했다.


시민들도 높은 만족도를 보였다. 설문조사 결과 응답자 608명 중 86%(522명)가 프로젝트를 긍정적으로 평가했으며, 주요 만족 사유로는 '신속하고 성실한 피드백(69%)'이 꼽혔다.

경찰은 아직 해결되지 않은 시민 제안 615건에 대해서도 단기(51건), 중기(144건), 장기(420건) 과제로 분류해 단계적으로 개선할 방침이다.


현장 적용을 검토 중인 시민 아이디어에는 ▲거주자 우선 주차구역과 일반 주차구역의 선 색상 구분 ▲유턴 가능 신호등 설치 등이 포함됐다.


박정보 서울경찰청장은 "서로 배려하며 마음 편히 운전할 수 있는 교통 문화를 조성하는 것이 주된 목적"이라며 "이번 프로젝트를 통해 대한민국의 표준이 되는 서울의 교통환경과 교통문화를 만들 수 있기를 기대하고 있다"고 전했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

李대통령, 여야 지도부와 오찬…장동혁은 단식으로 불참

새로운 이슈 보기