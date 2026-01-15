<신규>
◆임원
▲IT본부 상무 김광혁
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]우리카드
2026년 01월 15일(목)
<신규>
◆임원
▲IT본부 상무 김광혁
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
석유에 '금 복'까지 터졌다…금 매장량 221t 추가 확인
[속보]이창용 "韓 대외채권국, 환율 1500원 가도 위기는 아냐…주체별 어려움은 증폭"
승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국
2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개'
"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수
다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심
승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국
피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?
"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'
"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르
커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'