강원도교육청, 2026학년도 입학전형 고등학교 신입생 추첨 배정

춘천 1868명·원주 2329명·강릉 1290명 등

총 5487명 23개교 추첨 배정

강원특별자치도교육청은 지난 13일 본관 6층 대강당에서 '2026학년도 교육감입학전형(평준화) 고등학교 신입생 추첨 배정'을 실시했다.

강원특별자치도교육청이 지난 13일 본관 6층 대강당에서 '2026학년도 교육감입학전형(평준화) 고등학교 신입생 추첨 배정'을 실시하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 추첨 배정 대상 인원은 지난 9일 발표된 합격자 5487명으로, 학군별로는 △춘천학군 8개교 1868명 △원주학군 8개교 2329명 △강릉학군 7개교 1290명이다. 이 가운데 체육특기자 136명을 포함한 선배정 대상자는 총 581명이다.

배정은 선지원 후추첨 방식으로 진행됐으며, 2개의 지망학교에 배정된 결과는 학군별로 △춘천 73.3% △원주 74% △강릉 77.6%로 나타났다.

특히 이번 추첨 배정은 배정 처리 과정의 공정성과 투명성 확보를 위해 언론에 공개된 가운데 진행됐으며, 추첨 전 과정을 현장에서 대형 화면을 통해 실시간으로 송출해 참관인이 직접 확인할 수 있도록 했다.

이날 행사에는 △교육국장 △입학추첨관리위원 △평준화 지역 고등학교장 △춘천·원주·강릉 지역 중3 학생, 학부모, 교사(자율 참석) △입회 경찰관 △언론인 △교육지원청 및 도교육청 관계자 등 100여 명이 참석했다.

배정 결과는 16일 오후 4시부터 강원특별자치도교육청 및 춘천·원주·강릉 교육지원청 누리집에서 개인별로 확인할 수 있으며, 소속 중학교에는 나이스 고입전형시스템을 통해 제공된다.

입학 등록 및 예비소집은 1월 21일부터 23일까지 고등학교별로 실시될 예정이다.

김성래 중등교육과장은 "고등학교 신입생 추첨 배정은 나이스 고입전형시스템을 통해 전 과정이 공정하고 투명하게 진행되었다"며, "앞으로도 공정하고 합리적인 고입전형이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 전·후기 전형에서 불합격한 학생들은 추가 모집을 실시하는 학교에 지원할 수 있으며, 정원을 채우지 못한 학교는 학교 홈페이지를 통해 추가 모집을 공고하고 오는 19일부터 20일까지 추가 모집 원서 접수를 진행한다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>