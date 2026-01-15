한림대, 성장단계별 시장검증형 전주기 지원사업 참여기업 모집

지역 유망 창업기업 대상

한림대학교(총장 최양희) 창업지원본부는 지역 유망 창업기업의 자립과 성장을 돕는 '2026 성장단계별 시장검증형 전주기 지원사업'에 참여할 기업을 오는 2월 3일 오전 9시까지 모집한다.

본 사업은 단순 자금 지원에서 벗어나 유망 기업을 발굴해 사전진단, 시장검증, 후속투자 연계까지 전 과정을 지원하는 한림대학교만의 차별화된 '전주기 지원 프로그램'이다. 지난해에는 총 36개의 유망 창업기업을 선정해 지원하며 지역 창업 생태계 활성화에 기여한 바 있으며, 올해는 1차로 상반기에 약 30개사 내외를 선정해 지원을 이어갈 방침이다.

이번 지원사업은 유망 창업기업의 실질적인 성과 확대를 돕고, 지역 자립 기반을 마련하기 위해 기획됐다. 지원대상은 춘천 지역 소재 7년 이내 창업기업 및 예비창업자, 타지역에서 춘천으로 이전을 완료했거나 예정인 기업, 투자연계형 기업 등이다.

선정된 기업은 사전정밀진단을 거쳐 성장단계(골드, 다이아, 티타늄)에 따라 최대 1억5000만원의 사업화 지원금을 받게 된다. 지원금은 시제품제작(프로토타입), 시장테스트, 홍보마케팅 등 시장검증에 필요한 전 과정에 사용할 수 있다.

사업 절차는 ▲모집 및 접수(~2/3) ▲1단계 선정평가(서류) ▲사전정밀진단 ▲2단계 선정평가(발표) 순으로 진행되며, 최종 선정된 기업은 올해 4월부터 12월까지 본격적인 사업화 지원을 받게 된다.

박두재 한림대학교 창업지원본부장은 "2025년 36개 기업을 지원하며 검증된 전주기 시스템을 바탕으로 올해는 지역 기업들이 시장에서 확실한 경쟁력을 가질 수 있도록 더욱 체계적인 연계 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

참가를 희망하는 기업은 포스터 내 QR코드 접속 또는 온라인 구글 폼을 통해 신청할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



