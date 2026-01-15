산업부, '美 반도체 포고문' 긴급 대책회의…"韓 영향 최소화 위해 총력대응"

정부가 미국 백악관이 14일(현지시간) 반도체 및 핵심광물 관련 무역확장법 232조 포고문을 발표함에 따라 긴급 대책회의를 열고 대응책 마련에 나섰다.

산업통상부는 15일 오전 긴급 미국의 반도체 포고문에 대한 대책회의를 개최하고, 조치 주요 내용 및 대응 방향에 대해 점검했다고 밝혔다.

이날 회의를 주재한 김정관 산업부 장관은 반도체 및 핵심광물에 대한 미국의 232조 조사 개시 이후 한국 측 의견서 제출 등에 대한 대응활동을 점검했다. 김 장관은 상황을 지속 모니터링하면서 업계와 긴밀히 소통해 영향을 면밀히 분석하고 한국 산업에 미치는 영향이 최소화되도록 총력 대응할 것을 지시했다.

이와 관련 통상차관보는 이날 오전 제프리 케슬러 미국 상무부 차관과 통화를 통해 반도체 및 핵심광물 232조 발표 관련 한국 측 입장을 전달했고, 구체적인 사항을 파악할 예정이다. 또 산업부는 반도체 및 핵심광물 관련 업계 간담회를 개최해 한국 업계 영향을 면밀히 분석하고 대응전략을 논의할 계획이다.

김 장관은 "금일 발표된 232조 조치를 포함, IEEPA(국제비상경제권한법) 상호관세 조치에 대한 미국 연방대법원의 최종판결에도 시나리오별로 상시적 대비 태세를 유지해야 한다"며 "향후 대미 통상 현안에 대해 더욱 철저하고 기민하게 대응해 나가겠다"고 말했다.





