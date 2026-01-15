LG 글로벌전략개발원장에 고윤주 LG화학 CSSO 선임

공석 7개월 만에 낙점…조직 재정비

LG그룹은 새로운 글로벌전략개발원장으로 고윤주 LG화학 최고지속가능전략책임자(CSSO·전무)를 선임했다고 15일 밝혔다. 이로써 LG는 그룹의 글로벌 정책 싱크탱크 조직을 재정비하게 됐다.

LG글로벌전략개발원은 2023년 LG경영개발원 산하에 설립된 전략 자문 기관이다. LG의 비즈니스에 영향을 미치는 해외 정세 변화와 주요 국가들의 정책 변화를 종합적으로 분석해 전략적인 대응 방향을 제시한다. 원장직은 지난해 6월 윤창렬 원장이 이재명 정부의 국무조정실장으로 임명되면서 떠난 이후 약 7개월간 공석이었다.

LG는 새해가 되면서 적임자를 물색한 끝에 고 신임 원장으로 낙점한 것으로 전해진다. 고 원장은 30여년간 외교 일선에서 일한 정통 외교관 출신이다. 북미 시장 전반에 대한 이해도가 높고, 특히 ESG(환경·사회·지배구조) 분야에서 경력을 쌓은 북미 외교 전문가로 평가받는다. 1968년생으로 연세대를 졸업한 후 1995년 외무고시 29회로 외교부에 입부한 뒤 주미국1등서기관, 주뉴욕영사, 북미국심의관 등을 미국 외교가를 두루 거쳤다.

트럼프 1기 시절인 2019년엔 외교부 북미국장을 지낸 뒤 2021년 주미국대사관 차석 겸 정무공사를 맡아 대미 외교 정책 전반에 대한 이해도가 높다. 외교부서에서 쌓은 안보 및 경제협력 분야 추진 경험을 바탕으로 2022년 제주특별자치도 국제관계대사에 임명돼 제주도의 대외 경제, 국제 행사 유치, 국제 교류 협력 사업 등 다양한 글로벌 현안에 대한 자문과 지원 임무를 수행한 바도 있다.

2024년부터는 LG화학에 합류해 글로벌 대관 및 ESG 전략을 총괄했다. 국내외 통상 정책에 대한 심층적인 분석을 바탕으로 사업 전략 수립을 지원하는 동시에, 글로벌 공급망 다변화 전략 수립 및 공급망 전반에 걸친 탄소감축 역량 강화를 주도함으로써 ESG 경영 고도화를 이끌었다.

글로벌전략개발원에서는 트럼프 2기 정부를 비롯한 주요국 정부 및 국제기구 네트워크 강화, 지정학적 리스크에 따른 경영 전략 시나리오 수립 지원 등 그룹 차원의 정책 리스크 대응 체계를 한 단계 격상시킬 것으로 회사는 기대하고 있다.

고 원장은 올해 초 정부의 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 구광모 ㈜LG 회장을 지원 수행하며 업무를 시작했다. 구 회장은 중국 베이징에서 열린 한·중 비즈니스포럼과 국빈만찬에 참석해 주요 경제계 인사들과 한중 경제협력을 논의했다.





