본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

[속보]이창용 "美 베선트 장관 韓 환율 펀더멘털 괴리 언급, 누구나 동의·놀라울 일 아냐"

김유리기자

입력2026.01.15 11:34

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]이창용 "美 베선트 장관 韓 환율 펀더멘털 괴리 언급, 누구나 동의·놀라울 일 아냐"
AD
원본보기 아이콘




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기