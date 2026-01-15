본문 바로가기
전남 16개 공공기관, 2026여수세계섬박람회 성공 개최 염원

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.15 12:37

공공기관·출연기관 간담회
조직위와 업무협약 체결도

(재)2026여수세계박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 14일 (재)남도장터 회의실에서 전라남도 공공기관·출연기관 기관장 협의회와 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 업무협약을 체결했다.


이날 협약식에는 2026여수세계섬박람회 조직위원회 김종기 사무총장을 비롯해 전라남도 산하 16개 공공기관·출연기관 기관장들이 참석했다.

(재)2026여수세계박람회 조직위원회는 지난 14일 전라남도 공공기관ㆍ출연기관 기관장 협의회와 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 여수세계박람회조직위 제공

협약은 전라남도 공공기관 및 출연기관과 2026여수세계섬박람회 추진 상황과 비전을 공유하고 유기적인 협력체계를 구축하기 위한 취지로 마련됐다.

양측은 공공기관 보유 시설·누리집·네트워크를 활용한 섬박람회 홍보, 공공기관 주관 행사와 섬박람회 연계, 기관 인적 네트워크를 활용한 단체 관람 활성화 등 실질적인 협력 사항을 단계적으로 추진하기로 했다.


전라남도 공공기관장 협의회장 김경호 (재)남도장터 대표이사는 "공공기관이 보유한 역량과 네트워크를 결집해 2026여수세계섬박람회가 대한민국을 대표하는 국제행사로 성공할 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.


조직위 김종기 사무총장은 "이번 협약은 공공부문 전반이 섬박람회의 동반자가 되는 출발점이다"며 "전라남도 공공기관과의 긴밀한 협력을 통해 섬박람회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
