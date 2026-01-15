[포토] '학생난민 장학생' 지원을 위한 협약식

이진수 법무부 차관(왼쪽부터), 최은옥 교육부 차관, 김새려 유엔난민기구 한국대표부 대표가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 학생난민 장학생 지원을 위한 법무부-교육부-유엔난민기구 양해각서 체결식에서 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.







