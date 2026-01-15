국립금오공대, ‘KIT 성과공유 포럼’ 20일 개최

국립대학육성사업 우수사례 시상 및 사례 공유

국립경국대·경운대·구미대 참여

국립금오공과대학교(총장직무대리 김종복)가 급변하는 환경 속에서 대학 성과관리 현황과 대응 방안을 논의하기 위해 'KIT 성과공유 포럼'을 오는 20일 경북 구미의 호텔금오산에서 개최한다.

국립금오공대 IR센터 주관으로 실시되는 이번 포럼은 AI 시대 성과관리 체계의 발전 방향을 모색하고, 대학의 성과관리 현황과 우수사례를 공유함으로써 대학 간 정보교류 및 협력 기반을 조성하는 데 목적이 있다.

국립금오공대를 비롯해 국립경국대, 경운대, 구미대 등 지역 4개 대학의 재정지원사업 담당자 및 사업 참여 학생 등 총 100여 명이 참석해 대학 성과 의미와 가치를 재조명하고 대학별 우수 사례를 상호 공유할 예정이다.

세부 일정으로, 1부 대학 성과관리 현황 및 지역 대학 우수 사례 발표에 이어 2부 국립대학육성사업 참여수기 공모전 시상식, 국립대학육성사업 우수사례 발표순으로 진행된다.

한편, 이날 초청 강연에선 백승주 한국교육개발원 선임연구위원이 'AI 시대 성과관리 체계의 발전 방향'을 주제로 대학 성과관리의 중요성과 체계 구축의 방향에 대해 특강을 실시할 계획이다.





