구이용 부터 소포장까지…현대百, '설 한우 선물' 10만 세트 선봬

현대백화점은 이번 설 한우 선물세트를 역대 최대 규모인 총 10만여 세트로 확대해 선보인다고 15일 밝혔다. 다양해진 고객 취향을 반영해 프리미엄 한우 선물세트부터 구이용 세트, 다양한 부위를 담은 소포장 세트까지 역대 최다 품목으로 선보인다.

우선 초고급 한우 선물 수요가 꾸준히 증가하고 있는 점을 감안해 최고급 상품군을 강화했다. 1++등급 한우 중에서도 마블링 최고 등급(No.9)만 사용한 '현대명품 한우 넘버나인'(300만원)과 '현대명품 한우 프리미엄'(200만원)을 대표 상품으로 선보인다.

구이용 한우 세트도 대폭 확대했다. 명절 상차림을 간소화하면서 별도 조리 없이 바로 즐길 수 있는 구이용 제품의 선호가 높아지고 있기 때문이다. 이에 따라 등심을 부위별로 세분화하고, 희소성이 높은 특수부위 세트를 선보이는 등 이색 구이용 품목도 강화했다.

대표 상품으로는 살치살(0.2㎏), 새우살(0.2㎏), 등심 로스(0.8㎏)로 구성된 '현대 한우 구이모둠 매(梅)'(40만원), 한우 갈비 5~7번대를 구이용으로 손질한 '한우 구이 갈비 세트 매(梅)'(76만원), 제비추리·토시살·안창살·갈비살·부채살·치마살 등 특수부위 6종을 각각 0.2㎏씩 담은 '한우 특수부위 세트 매(梅)'(44만원) 등이 있다.

소포장 한우 선물세트 물량도 크게 늘렸다. 기본 포장 단위를 450g에서 200g으로 줄여 보관과 사용 편의성을 높이고 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. 다양한 미식 경험을 추구하는 고객이 늘면서 소포장 세트에 대한 선호도도 빠르게 증가하고 있다.

실제로 전체 한우 선물세트 매출 가운데 소포장 상품이 차지하는 비중은 지난해 처음으로 절반을 넘어섰다. 현대백화점은 이러한 흐름을 반영해 올 설 소포장 한우 물량을 전년 대비 약 30% 늘린 6만 세트를 마련했다. 등심, 채끝, 안심, 양지, 불고기, 국거리 등 소 한마리에서 나오는 다양한 부위를 한 데 담은 '현대 한우 소담 모둠 세트'(26만원), 등심, 채끝, 안심 등 구이용 한우로 구성된 '현대 한우 소담 매(梅)'(38만원), 불고기, 국거리 등 인기 품목들을 한데 모은 '현대 한우 소담 송(松)'(23만원) 등이 대표적이다.



지속 가능한 축산 환경에서 사육한 친환경 한우 선물세트도 선보인다. 올해 새롭게 선보이는 제주 '성이시돌 목장 유기농 한우세트'(25만원)를 비롯해 전남 해남의 '만희·현우 동물복지 유기농 한우 세트'(36만원), 충남 서산에 위치한 4.5만 평 초지에서 키운 '대곡농장 방목생태축산 한우세트'(32만원), 제주 방목생태축산 농장에서 키운 소로 만든 '현중배 농장 제주 흑한우 세트'(30만원)등 이색 상품을 한정 판매한다.

또 모든 정육 선물세트에 '산소치환 포장(MAP)' 방식을 적용해 최적의 신선도를 유지하고 있다. 포장 용기 내부의 공기를 제거하고 산소 위주의 혼합 특수 가스를 주입해 선도 저하를 억제하고, 보다 신선한 상태로 고기를 받아볼 수 있다.

현대백화점 관계자는 "올해도 백화점 한우 선물세트가 최고 기록을 경신할 것으로 보고 있다"며 "설 명절을 맞아 감사의 마음을 전하기 위한 고객의 마음을 온전히 전할 수 있도록, 선물세트 준비부터 주문·배송까지 전 과정에서 위생과 신선도 관리에 만전을 기할 것"이라고 말했다.





