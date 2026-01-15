구미교육지원청, 2026 경북서부권역 특수교육지원인력 역량 강화 연수 실시

통합교육 환경 조성

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 14일 경북서부권역(구미, 김천, 상주, 성주, 고령, 칠곡) 특수교육 지원인력 160여명을 대상으로 '2026년 상반기 특수교육지원인력 역량 강화 연수회'를 개최했다.

이번 연수는 지원인력의 자질과 소양을 함양하는 장애인권 보호 및 행동중재지원 역량 강화 연수, 특수교육 지원인력의 상호 지지와 소통을 위한 심리 회복 프로그램 등으로 진행되며 특수교육 협력체제 강화 및 통합교육 환경 조성을 위한 뜻깊은 시간이 됐다.

특히 행동중재지원 연수에서는 특수교육대상학생의 직접적 행동 관찰자로서의 지원인력의 역할을 강조하며 행동의 기능 판단을 위한 A-B-C 관찰기록법을 익히는 실천 중심의 연수가 이루어졌다.

신운식 특수교육지원센터장은 "특수교육 현장에서 지원인력의 역할이 더욱 강조되고 있다. 다양한 역량 강화 프로그램을 통해 특수교육대상학생의 안전하고 의미 있는 학교생활 지원을 위해 노력하겠다"고 했다.





