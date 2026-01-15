본문 바로가기
담양군, ‘워크온’ 앱 활용 비대면 걷기 챌린지 본격화

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 12:39

하루 8천보 제한·총 9만 6천보 달성 미션

담양군, '워크온' 앱 활용 비대면 걷기 챌린지 본격화
전남 담양군이 2026년 병오년 새해를 맞아 군민의 일상 속 신체 활동을 장려하기 위해 온라인 걷기 챌린지 '새해엔 건강하단 말이야'를 운영한다.


담양군은 오는 1월 26일부터 2월 8일까지 스마트폰 애플리케이션 '워크온(Walk ON)'을 활용한 비대면 걷기 챌린지를 진행한다고 15일 밝혔다.

참여를 원하는 주민은 스마트폰 앱스토어에서 '워크온' 앱을 설치한 뒤, 담양군 걷기 공식 커뮤니티에 가입하면 된다. 챌린지 기간 동안 총 9만 6,000보를 달성한 참가자 중 선착순 500명에게는 소정의 상품이 증정된다. 다만, 특정일 몰아 걷기를 방지하기 위해 하루 인정 걸음 수는 최대 8,000보로 제한된다.


담양군은 지난 2021년 워크온 커뮤니티를 개설한 이후 군민 건강 지표 개선을 위해 매년 걷기 챌린지를 추진해 왔다. 지난해에는 총 5회의 챌린지에 6,938명의 군민이 참여하며 큰 인기를 끌었다.


군은 앞으로도 매월 '걷기의 날'을 운영하고 마을별 '걷기 좋은 길'을 새롭게 발굴하는 등 건강한 지역 사회 조성을 위한 인프라 확충에 힘쓸 계획이다.

군 관계자는 "걷기는 누구나 쉽고 경제적으로 건강을 지킬 수 있는 최고의 방법"이라며 "워크온 챌린지를 통해 새해 건강 목표를 세우고 즐겁게 실천해 보시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr


