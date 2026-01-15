본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

한국은행, 중소기업 한시 특별지원 6개월 연장…7월 말까지

김혜민기자

입력2026.01.15 11:03

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국은행 금융통화위원회는 15일 금융중개지원대출을 통한 '중소기업 한시 특별지원' 운용기한을 6개월 연장하기로 의결했다고 밝혔다.

한국은행, 중소기업 한시 특별지원 6개월 연장…7월 말까지
AD
원본보기 아이콘

이에 따라 지원 기간은 기존 1월 말에서 7월 말(31일)까지 연장된다. 이후 신규 대출 취급이 중단되더라도 기존 대출잔액에 대해서는 만기(최대 1년)까지 계속 지원이 이뤄진다. 금통위는 "소비 회복, 수출 증가 등 경기 개선세가 이어지고 있으나, 지방 중소기업과 자영업 등 취약 부문의 회복은 지연되고 있어 이에 대한 지원을 지속할 필요가 있다고 판단했다"고 설명했다.


중소기업 한시 특별지원은 2024년 1월 9조원 한도로 도입돼 6개월간 운용되다 그해 7월과 지난해 7월 두 차례 기한을 연장한 바 있다. 지난해 1월에는 한도를 5조원 늘려 14조원 규모(서울 2조8000억원, 지방 11조2000억원)로 운영 중이다.

한편 한은은 금융중개지원대출 제도를 통화정책 수단으로서의 기능을 강화하는 방향으로 연내 개편해 나갈 계획이다. 한은은 "개편 과정에서 한시적으로 도입·운용 중인 프로그램은 적기에 종료하고, 경제상황 변화에 따른 탄력적 운용 여력을 강화하는 방향으로 개선·보완해 나갈 방침"이라고 밝혔다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기