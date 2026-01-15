본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

치매 노모 살해한 60대 아들 체포…“생활고 힘들었다”

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 11:01

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화물차 짐칸서 시신 발견…신변 비관 메모 남겨

광주 북부경찰서 전경. 광주 북부경찰서 제공

광주 북부경찰서 전경. 광주 북부경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

생활고를 겪으며 치매를 앓는 80대 어머니를 홀로 부양하던 60대 아들이 어머니를 살해한 뒤 시신을 차량에 방치하다 경찰에 붙잡혔다.


광주 북부경찰서는 존속살해 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오후 광주 북구 용두동 자택에서 치매를 앓던 모친 B씨(80대)를 살해한 혐의를 받고 있다.


"어머니와 연락이 닿지 않는다"는 다른 자녀의 신고를 접수한 경찰은 14일 오후 9시 30분께 용두동의 한 노상에서 A씨를 발견해 긴급체포했다. 당시 A씨가 타고 있던 1t 화물차 적재함에서는 숨진 B씨의 시신이 발견됐다.


조사 결과 A씨는 별다른 직업 없이 어머니와 단둘이 살며 장기간 간병과 생활고에 시달려온 것으로 드러났다.

A씨의 화물차 내부에서는 "형편이 어려워 힘들다. 내가 죽으면 화장해달라"는 내용의 신변 비관 메모가 발견됐다. A씨는 경찰 조사에서 "어머니의 목을 졸라 살해했다"며 범행을 모두 시인한 것으로 전해졌다.


경찰은 B씨의 정확한 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하는 한편, A씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기