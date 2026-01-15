본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

'조달서비스' 많이 쓴 기관은?… 부산항만공사, 지난해 우수기관 뽑혀

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.15 10:56

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산지방조달청, 표창 수여식 진행

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 지난해 '조달서비스' 이용실적이 우수한 기관에 뽑혔다.


공사는 지난 14일 2025년 조달서비스 이용 우수기관에 선정돼 조달청장 표창을 받았다고 15일 알렸다.

조달서비스 이용 우수기관 평가는 조달청에서 연간 조달서비스 이용 실적과 조달 정책 확산 기여도를 기준으로 진행된다. 지역별 상위 3개 기관을 선정해 표창하는 제도로 부산항만공사는 부산지방조달청 관할 기관 중 2025년 조달서비스 이용 실적이 가장 높은 기관으로 인정받았다.

부산지방조달청이 조달서비스 이용 우수기관 표창 수여식을 진행하고 있다. (왼쪽에서 5번째 신봉재 부산조달청장)

부산지방조달청이 조달서비스 이용 우수기관 표창 수여식을 진행하고 있다. (왼쪽에서 5번째 신봉재 부산조달청장)

AD
원본보기 아이콘

부산항만공사 측은 전자조달시스템을 적극 활용해 계약 전 과정의 공정성과 투명성을 높이는 데 힘써 왔다고 설명했다.


신봉재 부산지방조달청장은 "부산항만공사가 조달서비스를 통한 중소기업 제품 구매 실적을 전년 동기보다 약 3.5배가량 늘려 지역 중소기업의 판로 확대와 지역경제 활성화에 기여한 점을 높이 평가했다"고 말했다.


부산항만공사 송상근 사장은 "공사의 공정하고 투명한 조달 행정과 중소기업과의 상생 노력이 결실을 본 것 같아 기쁘다"며, "조달서비스를 활용해 계약 과정의 신뢰도를 높이고 지역경제에 실제 기여하는 행정을 지속 추진해 나가겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기