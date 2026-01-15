설 명절 유통 판 흔든다…의성군, 온라인 직거래 ‘승부수’

의성장날 전면 특가·쿠폰 병행

농가 소득과 소비자 체감효과 동시 확대

의성군이 설 명절을 앞두고 지역 농·특산물 유통 구조에 변화를 주는 온라인 직거래 할인전에 나섰다.

명절 수요가 집중되는 시점을 겨냥해 가격 경쟁력과 접근성을 동시에 강화하겠다는 전략이다.

의성군은 군 대표 농·특산물 온라인 쇼핑몰인 의성 장날을 통해 설 명절 특별 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 1월 13일부터 2월 11일까지 약 한 달간 이어진다.

행사 기간 의성 장날에 판매 중인 선물 세트, 과일, 쌀류, 마늘 등 전 품목에 대해 20% 할인이 적용된다. 여기에 명절 인기 품목인 마늘소는 별도 기획으로 10% 할인 판매돼, 합리적인 명절 선물을 찾는 소비자들에게 실질적인 선택지를 제공한다.

가격 할인에 더해 쿠폰 혜택도 병행한다.

1월 13일부터 예산 소진 시까지 ▲신규회원 가입 쿠폰(5000원) ▲구매 후기 쿠폰(1만원) ▲앱 다운로드 쿠폰(5000원) ▲친구 추천 쿠폰(5000원) 등이 제공된다. 군은 이를 통해 재구매율을 높이는 동시에 신규 고객 유입 효과도 끌어올린다는 계획이다.

의성 장날은 이미 성과로 경쟁력을 입증하고 있다.

지난해 매출은 전년 대비 5억원 증가한 33억원을 기록하며, 온라인 판로가 지역 농·특산물 유통의 핵심축으로 자리 잡았다. 이는 중간 유통 단계를 줄여 농가 소득을 높이고, 소비자에게는 합리적인 가격을 제공하는 구조가 안착하고 있음을 보여준다.

김주수 의성군수는 "설 명절을 맞아 소비자 부담을 덜고, 지역 농가에도 실질적인 도움이 되는 유통 환경을 만들기 위해 할인 폭과 혜택을 강화했다"며 "의성 장날을 통해 품질 좋은 의성 농·축산물을 믿고 선택해 주시길 바란다"고 말했다.

의성군은 이번 명절 기획전을 계기로 온라인 직거래 기반을 더욱 확대하고, 의성 농·특산물의 브랜드 가치와 시장 경쟁력을 지속해서 높여나갈 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



