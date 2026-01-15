본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 북구, ‘지방규제혁신’ 우수기관 선정…광주 유일

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 12:42

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행안부 성과평가 쾌거…특별교부세 1억 원 확보

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 북구가 주민들의 생활 속 불편을 해소하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 규제 혁신 노력을 인정받아 정부 평가에서 '우수 지자체'로 선정되는 영예를 안았다.


광주 북구는 행정안전부가 주관한 '2025년도 지방규제혁신 추진 성과평가'에서 광주 자치구 중 유일하게 우수 기관으로 선정되어 재정 인센티브로 특별교부세 1억 원을 확보했다고 15일 밝혔다.

이번 평가는 전국 243개 지자체를 대상으로 지난 한 해 동안의 규제 발굴 및 개선 실적을 종합해 이뤄졌다. 북구는 ▲지역 맞춤형 규제 개선 ▲주민 체감형 자치법규 정비 ▲적극 행정을 통한 그림자 규제 개선 ▲규제 혁신 인센티브 강화 등 4개 핵심 지표 전반에서 높은 점수를 받았다.


특히 북구는 '행정규제 혁신 조례'를 전부 개정해 제도적 기반을 닦았으며, 휠체어 탑승 장비 장착 차량의 이용 대상을 확대해 교통약자의 이동권을 실질적으로 보장한 사례가 큰 호평을 받았다.


또 북구가 중앙부처에 건의한 '전통시장 화재 공제 지원 골목형 상점가 확대 방안'이 최종 수용되어 관련법 개정 검토로 이어지는 등 지자체 주도의 전국 단위 규제 개선을 이끌어낸 점도 주요 성과로 꼽혔다.

문인 북구청장은 "이번 수상은 현장의 작은 목소리에도 귀 기울이며 규제 혁신에 매진해 온 공직자들의 노력이 결실을 본 것"이라며 "앞으로도 주민 안전은 강화하되 불합리한 그림자 규제는 과감히 철폐해 주민들이 체감할 수 있는 혁신 행정을 펼치겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기