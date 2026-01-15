재난 이후의 도시, 안동은 ‘더 강해지는 안전’을 선택했다

산불 복구에서 기후위기 예방까지

2026년 ‘안전 행정’으로 도시 체질 바꾼다

안동시가 2026년을 '시민이 안심하고 건강하게 살아갈 수 있는 안전 도시'의 원년으로 삼고, 재난 대응 체계를 한 단계 끌어올린다.

산불 피해지역의 실질적 회복을 마무리하는 동시에, 기후 위기 시대에 대응한 선제적 예방 인프라와 생활 속 안전관리 강화를 병행해 도시 전반의 회복력을 높이겠다는 구상이다.

안동시 2026년 ‘재난에 강한 안전도시’ 구축 본격화 AD 원본보기 아이콘

지난해 대형산불은 지역사회 전반에 깊은 상흔을 남겼다. 안동시는 단순한 원상복구를 넘어, 피해지역이 생업과 일상의 기반을 되찾고 공동체 기능이 정상 궤도로 복귀할 수 있도록 복구 추진 체계를 지속 고도화할 방침이다. 재난 이후의 회복력을 키우는 것이 곧 다음 재난을 대비하는 가장 현실적인 안전 투자라는 판단에서다.

복구와 함께 예방 정책의 비중도 크게 확대된다. 국지성 집중호우 등 급격한 기후변화로 재난 양상이 복합화되면서, 사후 수습 중심의 대응만으로는 한계가 뚜렷해졌기 때문이다. 안동시는 배수시설 정비와 하천 개선 등 재해 예방 사업을 단계적으로 추진해, 위험요인을 발생 이전에 차단하는 데 행정 역량을 집중한다.

특히 하천 정비와 소규모 물길 관리 등 생활권과 맞닿은 재해 취약 요소를 선제적으로 개선해, 농경지·주거지·도로망 등 지역 기반시설의 안정성을 높일 계획이다. 이는 피해 규모를 줄이는 데 그치지 않고, 재난 발생 시 도시 기능의 조기 회복을 가능하게 하는 핵심 장치로 작용할 전망이다.

재난 대응의 정밀도를 높이기 위한 '재해정보지도' 구축도 병행된다. 하천·내수 재해위험지구 36개소와 댐 홍수위 내 거주 37가구를 대상으로 침수 예상 범위, 대피 필요 구역과 대피 경로를 지도 기반으로 정리해 실제 재난 상황에서 시민 대피와 현장 대응이 보다 신속하고 정확하게 이뤄지도록 준비한다. 대응 과정에서 발생할 수 있는 혼선을 최소화하고, 현장 조치의 속도와 정확도를 높이겠다는 취지다.

생활안전 분야에서도 관리의 촘촘함을 강화한다. 도로와 교량 등 주요 시설물은 단 한 번의 사고가 대형 피해로 이어질 수 있는 만큼, 정기 점검과 예방적 보강을 통해 위험요인을 사전에 줄인다. 교량·터널 등 도로시설물 181개소를 대상으로 정기점검을 실시하고, 주기 점검이 필요한 구간은 정밀점검·진단 24건을 체계적으로 추진해 이상 징후를 조기에 발견하고 보강으로 연결할 계획이다.

교통안전 분야에서는 사고 위험이 높은 구간을 중심으로 위험도로 구조개선을 이어간다. 올해는 선형개량 7개소와 교차로 개선 2개소를 추진해, 시민이 일상에서 체감하는 안전 수준을 한 단계 끌어올린다는 목표다.

안동시는 복구?예방?생활안전이 유기적으로 이어지는 통합 안전 정책을 통해, 재난을 겪은 도시가 더 강해지는 '회복의 선순환'을 만들어가겠다는 구상이다. 안전을 시민 삶의 기반이자 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 보고, 현장과 시민의 목소리를 정책에 반영해 지속 가능한 안전 도시 조성에 속도를 낼 방침이다.

안동시 관계자는 "2026년은 산불 피해지역의 실질적 회복을 이어가면서, 기후 위기 시대에 대비한 재해 예방 체계를 촘촘히 구축하는 해가 될 것"이라며 "시민이 안심하고 생활할 수 있는 안전 도시 안동을 만들기 위한 정책을 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>