본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

국방·외교

국방부 "국방차관 의전서열 9→2位 추진 중"

유제훈기자

입력2026.01.15 10:49

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

차관, 주요 지휘관보다 의전서열 낮아
"군사정권 시절 유산" 꾸준 지적

국방부가 군(軍) 내 9위인 차관의 의전서열을 2위로 상향하는 방안을 검토하고 있다.


정빛나 국방부 대변인은 15일 정례 브리핑에서 관련 질의에 대해 "장관 유고 시엔 차관이 군 수뇌부인 합동참모의장과 각 군 참모총장을 지휘·감독토록 돼 있는데 군예식령 기준이 현실과 맞지 않다 보니 의전서열 역전 논란 등이 오랫동안 제기돼 왔다"면서 이같이 밝혔다.

정 대변인은 이어 "아직 내부적인 검토 단계"라며 "향후에 입법예고 등 관계부처 협의를 거쳐서 추진할 예정"이라고 덧붙였다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

현재 대통령령인 군 예식령에 따르면 국방부의 의전서열은 1위 장관, 2위 합참의장, 3위 육군참모총장(대장), 4위 해군참모총장(대장), 5위 공군참모총장(대장), 6위 한미연합군사령부 부사령관(대장), 7위 제2작전사령관(대장), 8위 지상작전사령관(대장), 9위 차관 순이다. 장관 부재 시 업무를 대행할 차관의 의전서열이 주요 지휘관들보다도 낮은 셈이다.


이런 의전서열 역전 논란은 과거 군사정권 시기의 유산이라는 게 대체적 시각이다. 과거에 장관, 차관, 대장 순이던 의전서열이 뒤바뀐 것은 1980년 국무총리 훈령 제157호 '군인에 대한 의전 예우 지침'이 만들어지면서다. 1979년 12·12 군사쿠데타를 일으킨 신군부가 득세한 시절이다.


내란극복·미래국방 설계를 위한 민관군 합동자문위원회에서도 이런 의전서열 변경이 필요하다는 의견을 낸 것으로 알려졌다. 국방부 관계자는 "국방차관의 직무 권한에 부합하도록 국방부장관 다음으로 차관 의전서열 상향을 추진 중"이라면서 "국방부는 입법예고 및 관계 부처 의견수렴 후 대통령령 등 관련 법령 개정을 절차에 따라 추진할 것"이라고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기