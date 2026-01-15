KCGI자산운용, 휴면계좌 투자지원금 이벤트

본문 바로가기
박형수기자

입력2026.01.15 10:48

KCGI자산운용은 '잠든 계좌 깨우면 투자지원금 Get' 이벤트를 한다고 15일 밝혔다.


자사 휴면 계좌 및 신규계좌 개설 후 월적립식 투자를 시작하면 투자지원금을 최대 5만원까지 지급하는 이벤트로 올해 3월 말까지 진행한다.

KCGI자산운용 펀드투자앱 계좌 개설 이후 1년 이상 투자 이력이 없는 휴면 계좌 및 신규 가입 계좌를 대상으로 하며 고객이 월 적립식을 설정할 경우 설정 금액별로 1만원~5만원의 펀드 매수 자금을 지급한다.


참여 고객에 대해서는 본인이 원할 경우 자산관리 상담도 지원한다.


KCGI자산운용 관계자는 "거래 공백이 있었던 고객도 부담 없이 다시 투자를 시작할 수 있도록 마련한 캠페인"이라고 소개했다. 이어 "앞으로도 고객이 투자를 이어갈 수 있도록 다양한 프로그램을 선보일 것"이라고 덧붙였다.

이벤트 참여를 원하는 고객은 홈페이지 이벤트 페이지에서 자세한 내용을 확인하고 참여하면 된다.


KCGI자산운용은 2018년 국내 자산운용사에서 처음으로 앱을 통해 펀드 투자가 가능한 서비스를 제공하고 있다. 성인은 물론 미성년 자녀도 비대면으로 계좌 개설이 가능하다. KCGI자산운용이 운용 중인 대부분의 공모펀드 가입이 가능하며 선취수수료가 있는 클래스의 경우도 수수료를 부과하지 않는 등 고객 입장에서 유리한 수수료 체계를 유지하고 있다. 또한 펀드 가입 고객을 대상으로 매년 다양한 온-오프라인 행사를 진행하는 등 금융교육 관련 프로그램을 선보이고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
