동아제약, 여드름 압출 상처·감염 관리 ′노스카딘겔′ 출시

박정연기자

입력2026.01.15 10:54

항생제 성분으로 2차 감염 방지

동아제약은 여드름 압출 후 생긴 상처와 2차 감염 치료를 돕는 신제품 '노스카딘겔'을 출시했다고 15일 밝혔다.


동아제약의 여드름 압출 2차 감염 치료제 '노스카딘겔' 제품 광고 이미지. 동아제약

동아제약의 여드름 압출 2차 감염 치료제 '노스카딘겔' 제품 광고 이미지. 동아제약

노스카딘겔의 주성분은 항생제 성분인 퓨시드산수화물(2%)이다. 퓨시드산수화물은 피부 주요 감염 원인균인 황색포도상구균과 연쇄구균은 물론 여드름균에 대한 항균 효과가 있다. 압출 부위의 세균 감염을 방지하는 데 도움을 준다.

피부 재생과 진정을 돕는 성분도 보강했다. 비타민 성분인 덱스판테놀과 보습 성분인 히알루론산·알로에베라겔을 함유해 자극받은 피부를 빠르게 진정시킨다. 제형은 유분감이 적고 끈적임이 없는 산뜻한 겔 타입으로 개발됐다. 위생적인 튜브 용기를 채택해 사용 편의성을 높였다.


동아제약 관계자는 "여드름 압출 후 어떻게 관리해야 할지 몰라 고민하던 소비자들에게 도움이 될 것"이라고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
