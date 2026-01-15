본문 바로가기
고령군, 급식 종사자 대상 자살예방 교육 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.15 10:42

정신건강복지센터·교육지원청 협력… 지역 인적 안전망 강화

경북 고령군정신건강복지센터는 고령교육지원청과 함께 지난 14일 고령교육지원청 3층 대가야홀에서 관내 급식 업무 종사자를 대상으로 자살예방 교육을 실시했다.

고령군이 급식 종사자 대상 자살예방 교육을 실시하고 있다. 고령군 제공

고령군이 급식 종사자 대상 자살예방 교육을 실시하고 있다. 고령군 제공

이 교육은 일상 속에서 정신건강 돌봄을 실천하고, 지역사회 내 촘촘한 인적 안전망을 구축해 자살 위험 없는 안전한 공동체를 조성하기 위해 마련됐다.


교육에 참여한 급식 업무 종사자들은 생명 위기의 신호를 인식하는 방법과 자살에 대해 직접 질문하며 상대방의 이야기를 경청하는 대화 기법을 익혔다.

또 자살 위기에 놓인 이들을 안전하게 보호하고, 전문기관과 효과적으로 연계하는 절차에 대해서도 심도 있는 교육이 이뤄졌다. 현장에서 바로 활용할 수 있는 실질적인 대응 역량을 높이는 데 초점이 맞춰졌다는 설명이다.


교육 과정에서는 심리바우처 사업과 마음건강검진 안내도 함께 진행됐다. 위기 상황 시 도움을 받을 수 있는 전화 상담에 대한 홍보도 이뤄졌으며, 참가자들은 마음건강 자가검진과 옴니핏 측정을 통해 자신의 정신건강 상태를 점검하는 시간을 가졌다.


고령군정신건강복지센터 관계자는 "급식 업무 종사자처럼 많은 사람과 일상적으로 소통하는 분들이 생명 지킴이 역할을 해주는 것이 자살 예방에 큰 힘이 된다"며 "이번 교육이 정신건강에 대한 올바른 이해를 높이고, 위기 상황에서 실질적인 도움을 줄 수 있는 지역 안전망 강화로 이어지길 기대한다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

