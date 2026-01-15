광주경총 "행정통합시 소득 증대·복지 혜택 등 경제적 기대효과 크다"

광주경영자총협회는 광주·전남 행정통합에 따른 경제적 기대효과가 크다고 15일 밝혔다.

광주경영자총협회는 15일 보도자료를 내고 "광주·전남 행정통합의 경제적 기대효과는 초광역 단일 경제권 형성을 통한 투자유치·일자리·소득증대, 산업 클러스터 시너지, 재정·행정 효율성 제고가 핵심이다."며 "인구 320만, GRDP 150조 원 규모의 "슈퍼 광역경제권"이 되면 비수도권 최대급 협상력으로 수도권 일극 구조에 대응하는 효과가 기대된다"고 밝혔다.

광주경총은 "먼저 초광역 단일 경제권 효과에 있어 통합시 부산·울산·경남, 대구·경북 메가시티와 대등한 경쟁이 가능하다는 분석이 제시돼 있다"며 "하나의 슈퍼 지자체로 묶이면 대형 국책사업·공공기관 이전·국가 재정사업 유치에서 협상력이 향상돼 지역 내 투자와 일자리 창출에 유리해진다는 전망이 크다"고 설명했다.

또한 "산업 시너지와 투자유치에서는 광주의 AI(인공지능)·모빌리티·첨단제조와 전남의 반도체·에너지·우주항공·해양관광 등이 결합된 첨단 산업 벨트 구상으로 초광역 산업 클러스터 조성이 가능하다는 구체적 비전이 제시돼 있다"며 "초광역권으로 패키지형 투자유치 전략을 쓰면 대기업 생산라인·미래차·백색가전 등 제조기반을 광역 단위로 유치·배치할 수 있어 지역산업 고도화와 양질의 일자리 확대에 도움이 된다"고 평가했다.

인프라·교통망과 생활경제 측면은 광주권·동부권·서부권을 잇는 광역 교통망을 확충해 '1시간 단일 생활권'을 만들면 물류비 절감, 산업단지·항만·공항·에너지 인프라 연계 등으로 기업 생산성과 정주여건이 함께 개선될 수 있다. 시민·기업이 체감하는 기대효과로는 통합 교통체계 구축, SOC 확중, 생활 편익 증대가 우선순위로 꼽히며 이는 곧 지역 내 소비 확대와 서비스업 매출 증가로 이어질 가능성이 있다.

아울러 "소득·복지·일자리 측면은 여론조사에서 통합 효과로 소득 증대, 복지 혜택, 일자리 기회 확대를 가장 기대한다는 결과가 나와 통합을 경제적 기회로 인식하는 경향이 뚜렷하게 나타난다"며 "재정 자율성과 권한 이양이 강화될 경우 지역이 스스로 설계한 맞춤형 복지·고용정책을 펼칠 수 있어 인구 감소·지역소멸 대응에도 긍정적일 것이란 전망이 제기된다"고 덧붙였다.

양진석 광주경총 회장은 "정부의 '5극 3특' 초광역 균형발전 전략 속에서 광주·전남이 하나의 성장축으로 자리 잡으면 수도권 집중을 완화하고 호남권을 독자적 성장 거점으로 육성하는 계기가 될 수 있다"며 "이는 산업만 옮기는 수준을 넘어 자산 형성·지역 자본 축적까지 뒷받침 할 경우 장기적인 부의 축적과 경제 자립도를 끌어올릴 수 있다는 정책적 요구와 연결될 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



