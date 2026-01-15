광명시, 시청로·광일로 일대 점포 노후 간판 정비 완료

170개 점포 456개 간판 대상

경기도 광명시는 시청로·광일로 일원 상업지역 내 점포의 노후 간판 개선사업을 완료했다고 15일 밝혔다.

광명시의 노후 간판 개선사업이 마무리된 시청로 일대. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 지역의 특색있고 아름다운 간판을 제작·설치해 도시경관을 개선하고 지역 상권을 활성화하기 위한 것이다.

시는 이번 사업에 총 8억8000여만 원의 시비를 투입해 시청로와 광일로 일대 170개 점포, 456개 간판을 교체했다. 사업 대상지는 시청로 93~152 구간 687m와 광일로 6~오리로976번길 32-1 구간 427m다. 시는 이 일대 노후하고 무질서했던 간판을 정비해 쾌적하고 통일감 있는 거리 환경을 조성했다.

앞서 시는 2024년부터 디자인 및 실시설계 용역, 주민설명회, 현장 의견 수렴 등을 거쳐 사업을 단계적으로 추진했다. 사업 과정에서는 소상공인과 지역 주민의 의견을 반영해 거리 분위기와 조화를 이루는 간판 디자인을 구현하는 데 중점을 뒀다.

박승원 광명시장은 "앞으로도 도시의 거리가 지역의 정체성과 시민의 목소리를 담은 쾌적한 공간이 될 수 있도록 지원을 이어나가겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



