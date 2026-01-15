영주시, 설 앞두고 ‘영주장날’ 대규모 할인전

1월 19일∼2월 13일



농·특산물 최대 25%↓

경북 영주시는 설 명절을 앞두고 공식 온라인 쇼핑몰 '영주장날'을 통해 지역 농·특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 대규모 할인 행사를 진행한다.

'설상가상 설 할인전'이라는 이름으로 마련된 이번 행사는 오는 1월 19일부터 2월 13일까지 진행된다. 주류를 제외한 전 상품을 대상으로 할인 혜택이 적용되며, 축산류와 양곡류는 20%, 그 외 품목은 25% 할인된다.

품목별 할인 수량은 계정당 축산류 최대 10개, 양곡류 최대 3개로 제한된다. 다만 대량 구매를 원하는 고객은 영주장날 고객센터를 통해 대량주문서를 제출하면 별도 안내를 받을 수 있다. 행사 예산이 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.

또 행사 기간 매일 오전 10시 영주장날 홈페이지 메인 배너를 통해 선착순 랜덤 할인 쿠폰 이벤트도 운영된다. 쿠폰은 최소 1000원에서 최대 1만원까지 무작위로 지급되며, 발급 당일만 사용할 수 있다.

쿠폰별 최소 주문 금액은 △1만원 쿠폰(3만원 이상 구매 시) △5000원 쿠폰(2만원 이상 구매 시) △1000∼3000원 쿠폰(1만5000원 이상 구매 시)으로 설정됐다.

강매영 영주시 유통지원과장은 "설 명절을 맞아 소비자들이 영주시의 우수한 농·특산물을 부담 없이 만나볼 수 있도록 할인전을 마련했다"며 "이번 행사가 지역 농가와 소상공인에게도 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

행사 관련 자세한 내용은 영주장날 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

영주장날 이벤트 포스터.





영남취재본부 조충현 기자



