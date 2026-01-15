금감원, 금융분야 인공지능(AI) 위험관리 나선다

1분기 중 '금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)' 도입

금융감독원은 금융분야에서 인공지능(AI) 도입이 빨라짐에 따라 금융회사 스스로 위험을 통제하고 관리할 수 있도록 '금융분야 AI 위험관리 프레임워크(AI RMF)'를 올해 1분기 중에 도입한다고 15일 밝혔다.

금융당국은 그동안 금융권이 AI 대전환을 선도할 수 있도록 다각도로 지원하며 금융혁신을 유도해왔다. 하지만 AI의 복잡성, 불투명성, 데이터 의존성 등으로 새로운 유형의 위험이 대두되면서 금융소비자의 권익을 침해하거나 금융안정을 훼손할 수 있다는 우려가 커졌다.

이에 금감원은 금융권이 혁신과 책임의 균형 하에 건전하게 AI를 활용할 수 있도록 AI RMF를 마련해 금융회사 스스로 위험을 관리할 수 있는 구조적 기반을 제시할 예정이다.

AI RMF는 크게 '거버넌스'와 '위험평가', '위험통제' 3가지 핵심 프로세스를 제시할 예정이다. 거버넌스와 관련해 금융회사는 AI 위험관리 등을 위한 의사결정기구 및 전담 조직을 구성하고, 관련 내규를 마련하는 등 거버넌스 체계를 구축해야 한다. 명확한 책임 소재를 바탕으로 '견제와 균형' 하에 AI 시스템의 기획, 구축, 운영 등 전 단계에 걸친 잠재적 위험을 평가·관리할 필요가 있다.

AI 위험평가와 관련해서는 금융회사가 AI 위험의 체계적인 인식·측정·관리 등을 위해서 위험기반 접근방법의 종합 평가체계를 구성하는 내용이 핵심이다. AI 위험통제를 위해서는 금융회사는 위험 수준별 차등화된 통제·관리를 수행하고, 초고위험 AI에 대해 출시 여부 재검토 등 위험통제를 위한 제반 절차를 이행해야 한다.

다만 금감원은 AI RMF가 법적 강제력이 없는 가이드라인 형태의 자발적 지침으로 각 회사 사정에 따라 강화·완화 또는 선택 적용 가능하다고 설명했다.

금감원 관계자는 "업권별 협회 등을 통해 금융권에 AI RMF(안)을 배포하고 설명회 등을 통해 충분한 의견수렴을 거친 후 올해 1분기 중 최종안을 확정하고 시행할 예정"이라고 말했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>