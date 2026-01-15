대원제약, ′디지털 눈 노화′ 관리 돕는 신제품 ′아스타루지′ 출시

"눈 초점력 개선·황반 색소 밀도 유지 도움"

대원제약 대원제약 003220 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 120 등락률 -1.05% 거래량 14,235 전일가 11,470 2026.01.15 10:49 기준 관련기사 대원제약·셀트리온제약, 고혈압 치료제 3종 공동판매 계약 체결대원제약, 취약 계층 아동에 '희망의 감기약' 10만포 전달대원제약 '큐어반', '2025 강철공무원 런페스타' 후원 전 종목 시세 보기 close 은 자사의 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 눈 피로와 노화 관리를 동시에 돕는 건강기능식품 '아스타루지'를 출시했다고 15일 밝혔다.

대원헬스의 눈 건강 관리를 돕는 건강기능식품 신제품 ‘아스타루지’ 제품 광고 이미지. 대원제약 AD 원본보기 아이콘

최근 스마트 기기 사용 급증으로 전 연령대에서 '디지털 눈 노화'가 가속화되는 가운데, 단순 피로 해소를 넘어 황반 건강까지 관리하려는 소비자 수요를 반영한 제품이다.

아스타루지는 눈 초점 조절력 개선을 돕는 헤마토코쿠스 추출물(아스타잔틴)을 함유했다. 여기에 노화로 감소할 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하는 루테인지아잔틴 복합 추출물을 배합해 기능성을 높였다.

대원헬스 관계자는 "눈 건강의 핵심은 일시적인 피로 해소를 넘어 장기적인 시각에서 노화까지 고려한 체계적인 관리에 있다" "아스타루지가 현대인들의 눈 건강을 위해 신뢰할 수 있는 선택지가 되길 바란다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>