본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

대원제약, ′디지털 눈 노화′ 관리 돕는 신제품 ′아스타루지′ 출시

박정연기자

입력2026.01.15 10:29

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"눈 초점력 개선·황반 색소 밀도 유지 도움"

대원제약 은 자사의 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 눈 피로와 노화 관리를 동시에 돕는 건강기능식품 '아스타루지'를 출시했다고 15일 밝혔다.


대원헬스의 눈 건강 관리를 돕는 건강기능식품 신제품 ‘아스타루지’ 제품 광고 이미지. 대원제약

대원헬스의 눈 건강 관리를 돕는 건강기능식품 신제품 ‘아스타루지’ 제품 광고 이미지. 대원제약

AD
원본보기 아이콘

최근 스마트 기기 사용 급증으로 전 연령대에서 '디지털 눈 노화'가 가속화되는 가운데, 단순 피로 해소를 넘어 황반 건강까지 관리하려는 소비자 수요를 반영한 제품이다.

아스타루지는 눈 초점 조절력 개선을 돕는 헤마토코쿠스 추출물(아스타잔틴)을 함유했다. 여기에 노화로 감소할 수 있는 황반 색소 밀도를 유지하는 루테인지아잔틴 복합 추출물을 배합해 기능성을 높였다.


대원헬스 관계자는 "눈 건강의 핵심은 일시적인 피로 해소를 넘어 장기적인 시각에서 노화까지 고려한 체계적인 관리에 있다" "아스타루지가 현대인들의 눈 건강을 위해 신뢰할 수 있는 선택지가 되길 바란다"고 말했다.




박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기