[포토] '5천 향해 달리는 코스피'

코스피 지수가 하락 출발 뒤 상승전환해 한때 4740선을 넘어서며 장중 기준 최고가를 경신한 15일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 12.5원 내린 1465원에 거래를 시작했다.







