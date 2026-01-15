본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

美연방대법원 '관세 판결' 또 미뤘지만…기업들 환급 가능 여부·절차 문의 급증

김형민기자

입력2026.01.15 11:31

시계아이콘01분 05초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

무역협회 내일 2차 설명회
전문가 "정산시점 확인 필요"

미국 연방대법원이 트럼프 행정부 당시 부과된 이른바 '상호관세'에 대한 법적 판단을 아직 내리지 않았지만, 최종 판결이 임박했다는 관측이 나오면서 우리 기업들의 관세 환급 준비 움직임도 빨라지고 있다.


美연방대법원 '관세 판결' 또 미뤘지만…기업들 환급 가능 여부·절차 문의 급증
AD
원본보기 아이콘

15일 재계에 따르면 한국무역협회(KITA) 등 수출입 지원 기관에는 최근 상호관세의 환급 가능 여부와 절차를 묻는 기업들의 문의가 쏟아지고 있다. 미 연방대법원이 이번 사안에 대해 최종적으로 위법 판결을 내릴 경우, 그간 징수된 관세가 원천 무효화되면서 기업들이 막대한 금액을 돌려받을 길이 열리기 때문이다.

이 문제를 해결하고자 하는 기업들의 높은 수요를 대응하기 위해 무협은 오는 16일 오전 서울 삼성동 트레이드타워에서 미 관세 소송 및 환급대응 2차 설명회도 열기로 했다. 앞서 1차 설명회는 2심 판결이 나온 후인 지난해 12월19일 서울 삼성동 코엑스에서 열렸는데, 수출기업 및 각 산업 분야별 기관, 단체 관계자 100여명이 참석해 높은 관심을 대변했다. 재계는 2차 설명회에 참석하는 규모가 1차보다 훨씬 많을 것으로 예상하고 있다.


전문가들은 관세 환급을 대비해 정산 시점을 잘 확인해둬야 한다고 조언한다. 이번 설명회에서도 이 점이 강조될 것으로 보인다. 지난 무협 1차 설명회에서 윤영원 법무법인 세종 변호사는 "관세 환급 절차는 정산 시점을 기준으로 대응 전략이 달라진다"고 강조하며 "정산 전에는 수입신고 정정만으로도 환급이 가능하지만, 세액이 확정된 정산 이후에는 정산일 기준 180일 이내에 관세국경보호청(CBP)에 공식적인 '이의제기' 절차를 거쳐야 관세 환급이 가능하다"고 설명했다. 미국 CBP 무역부 부국장보를 역임한 존 레너드 김앤장 법률사무소 고문은 "원칙적으로 관세 환급의 신청 주체는 미국 수입자"라며 "한국 기업은 계약상 관세 부담 주체와 환급금 귀속 주체를 명확히 확인해야 한다"고 지적했다. 이어 "최근 관세 부담을 수출자에게 전가하는 관세지급인도(DDP) 조건 거래가 늘고 있는데, 이 경우 수출자가 직접 환급을 신청할 수도 있으므로 사전 확인이 필요하다"고 덧붙였다.


무협 관계자는 "현지 수입업자가 관세를 환급받을 경우, 단가 인하분을 어떻게 돌려받을지에 대한 계약상 명시적 규정이 없는 경우가 대다수"라며 "판결 결과에 따라 미국 수입사와 한국 수출사 간의 대규모 정산 분쟁이나 소송전으로 번질 가능성이 크다"고 분석했다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명수' 되자 매장만 '10만개' 2000원짜리 '아아' 팔아 연매출 4억…'직장인 생명... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

승무원 코스프레하며 비행기 탄 20대 여성…진짜 승무원 촉에 결국

피스타치오 없고 호떡에 소면까지…이름만 붙이면 다 '두쫀쿠'?

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기