여한구 통상본부장, 트럼프 반도체 포고문에 귀국 연기…"현지서 파악 필요"

트럼프, 반도체·핵심광물 포고문 잇달아 서명

"한국 기업 영향 규명 위해 산업부·업계 분석 병행"

미국을 방문 중인 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체와 핵심광물 관련 포고문을 잇달아 서명한 데 따라 향후 파급 효과를 점검하기 위해 귀국 일정을 하루 연기했다.

여 본부장은 14일(현지시간) 워싱턴DC 유니온역에서 취재진과 만나 "새롭게 반도체와 핵심광물 관련 행정명령이 발표됐다"며 "하루 더 (워싱턴에) 머무르면서 진상 파악을 하려 한다"고 말했다. 당초 그는 이날 뉴욕으로 이동해 밤 비행기를 타고 귀국할 예정이었으나 이를 변경했다.

그는 트럼프 대통령이 서명한 반도체 관세 포고문의 한국 기업 영향과 관련해 "면밀하게 지켜보고 있는 과정이기 때문에 지금 섣불리 말하기는 어렵다"며 "산업부 본부와 업계가 함께 분석 중"이라고 설명했다. 이어 "미국 현지에서 추가로 파악하고 만날 대상이 있는지 보기 위해 하루 더 있으려 한다"고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 미국으로 수입된 뒤 제3국으로 재수출되는 반도체 칩에 대해 25% 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 백악관에 따르면 이는 엔비디아의 'H200'과 같은 AI 가속용 반도체 등이 주요 대상으로, 미 상무부가 무역확장법 232조에 따라 반도체 수입이 미국 국가 안보에 미치는 영향을 조사한 결과에 따른 조치다.

백악관은 팩트시트를 통해 "트럼프 대통령은 가까운 시일 내에 반도체 및 파생 제품의 미국 내 제조를 유도하기 위해 더 광범위한 수입 관세를 부과할 수 있으며 이에 상응하는 관세 상쇄 프로그램을 도입할 수 있다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 또 별도의 포고문을 통해 핵심광물 수입 구조를 미국 안보에 부합하도록 조정하기 위해 교역 대상국들과의 협상을 지시했다. 협상 결과에 따라 특정 핵심광물에 최소 수입가격을 설정하는 등의 조치를 검토할 수 있다는 내용도 포함됐다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



