본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

교원그룹 "교원투어·교원위즈 일부 서비스 데이터 유출 없어"

최호경기자

입력2026.01.15 09:56

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"위즈아일랜드·프랜시스파커 유출 없어"

교원그룹 계열사 교원투어와 교원위즈의 일부 서비스에서는 데이터 유출 정황이 없었던 것으로 확인됐다.


교원그룹 CI. 교원그룹

교원그룹 CI. 교원그룹

AD
원본보기 아이콘

교원그룹은 15일 최근 발생한 해킹 사고 관련 브리핑을 통해 "교원투어와 교원위즈가 운영하는 위즈아일랜드, 프랜시스파커는 이번 사고와 관련한 랜섬웨어 침해 및 데이터 유출 정황이 없었다"며 "해당 기업들은 랜섬웨어 침해 정황이 있는 서버와 물리적·구조적으로 분리된 환경에서 데이터베이스(DB)를 운영하고 있다"고 밝혔다.

그럼에도 이들 서비스가 한국인터넷진흥원(KISA) 신고 대상에 포함된 이유는 "고객을 최우선으로 하는 투명하고 신속한 대응 원칙에 따라 보다 정확한 사실 확인 절차를 진행하기 위한 조치"라고 설명했다.


교원그룹은 "현재 관계 기관 및 복수의 보안 전문기관과 협력해 고객정보 유출 여부 등에 대한 조사를 진행 중"이라며 "확인된 사실에 한해 서면 브리핑으로 안내할 방침"이라고 덧붙였다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기