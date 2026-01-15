청양군, 농정 사업비 221억 투입…인력·유통·축산 강화



계절근로자 확대·스마트 APC 구축…김돈곤 군수 "농가소득 구조 개선"



충남 청양군이 농업 인력 확보, 유통 혁신, 생산 기반 고도화, 축산 경쟁력 강화를 위해 올해 221억 원의 농정 사업비를 투입한다.

군은 외국인 근로자 확대와 스마트 유통시설, 전략 작목과 청정 축산에 예산을 집중 배분해 농가소득을 정책적으로 끌어올리겠다는 구상이다.

군은 6대 분야 12개 중점 추진과제를 확정하고 농업 전 분야에 대한 재정 투입을 본격화한다고 15일 밝혔다.

군은 농번기 인력난 해소를 위해 외국인 계절근로자 도입을 대폭 확대한다. 지난 2023년 209명이던 외국인 근로자는 2024년 745명으로 늘어 1610여 농가에 투입됐다.

또 지난해 4월 준공된 전용 기숙사를 활용해 안정적인 거주 환경을 제공하고, 라오스 현지 면접을 통해 검증된 인력을 지속적으로 확보하고 있다.

총 30억5000만 원이 투입되는 스마트 APC(농산물 산지유통센터)는 올해 말 준공을 목표로 건립하고있다.

센터는 건고추·멜론·표고 등 지역 주력 품목을 자동화 선별과 저온 저장 체계로 처리해 물류 효율과 상품성 등을 높이는 시설이다.

군은 공동선별비 지원, 산지유통센터 운영, 생산·유통 통합조직 육성, 포장 규격화 등 21개 사업에 42억 원을 추가 투입해 '칠갑마루' 브랜드 경쟁력을 강화한다.

이밖에도 군은 기후변화 대응을 위해 총 사업비 42억원을 투입해 비가림시설, 농가 맞춤형 원예시설, 생산장비 지원을 확대하고, 구기자 등 지역 특화 품목과 전략 작목에 대한 시설·장비 투자를 병행해 재배 안정성과 품질 경쟁력을 높인다는 방침이다.

군은 향진주쌀을 청양 대표 고품질 브랜드로 육성하기 위해 GAP 인증 출하조직을 4곳으로 확대하고, 계약재배 면적을 2025년 88ha에서 2026년 200ha로 늘린다. 관련 8개 사업에는 3억 원이 투입된다. 쌀 과잉 생산을 막기 위한 타작물 전환에는 농기계 지원과 기반 조성 등에 21억 원을 편성했다.

축산 분야에는 78억 원이 투입된다. '청양더한우' 브랜드를 중심으로 한우·돼지 개량 사업을 추진하고, 조사료 자급 기반을 확충해 사료비 부담을 낮춘다.

아울러 AI·ASF 등 가축 전염병 차단을 위해 취약 지역 집중 관리와 상시 예찰 체계를 강화해 안전한 축산물 생산 기반을 구축한다.

김돈곤 군수는 "어려운 농업 환경 속에서도 농업인이 안심하고 생산에 전념할 수 있도록 재정을 현장에 집중 투입하겠다"며 "농가소득이 실제로 늘어나는 구조를 만들고 청양 농업의 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.





