트럼프 "베네수와 파트너십 논의"…베네수 임시정상과 첫 통화

트럼프 "베네수, 다시 위대한 나라 될 것"

로드리게스 "국민 위한 양자협력 의제 다뤄"

도널드 트럼프 미국 대통령과 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령이 통화하고 석유·광물 등에서의 협력 방안을 논의했다. 트럼프 대통령은 베네수엘라와의 관계를 '파트너십'으로 규정하며 양국 협력을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "오늘 아침 로드리게스 임시 대통령과 매우 유익한 통화를 했다"고 밝혔다. 로드리게스 임시 대통령 취임 후 두 사람 간 전화 통화가 공개된 것은 이번이 처음이다. 지난 3일 미군이 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 압송해간 이후 11일 만에 이뤄진 양국 정상 간 소통이다.

트럼프 대통령은 "우리는 베네수엘라의 안정과 회복을 돕기 위해 엄청난 진전을 이루고 있다"며 "석유, 광물, 무역, 국가 안보를 포함해 많은 주제가 논의됐다"고 했다. 이어 "미국과 베네수엘라 사이의 파트너십은 모두에게 놀라운 결과를 가져다줄 것"이라며 "베네수엘라는 곧 다시 위대하고 번영하는 나라가 될 것이다. 어쩌면 이전보다 더 큰 발전을 이룰지도 모른다"고 말했다.

로드리게스 임시 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과의 통화 사실을 밝혔다. 그는 "트럼프 대통령과 상호 존중의 분위기 속에서 길고 정중한 전화 통화를 가졌다"며 "양국 국민을 위한 양자 협력 의제와 양국 정부 간 미해결 사안들을 논의했다"고 말했다.

로드리게스 임시 대통령은 마두로 대통령 부재에 따라 지난 5일부터 국정 운영을 맡았다. 이전에는 부통령과 석유부 장관으로 재직 중이었다.

로드리게스 임시 대통령은 미국을 비롯한 국제 사회와의 대화 가능성을 열어두며 정치적 타협을 시사하는 유화적 발언을 이어가고 있다. 그는 이날 현지 기자회견을 통해 반정부 활동가에 대한 대거 석방 조처를 강조하며 "새로운 정치적 순간이 전개되고 있다"고 했다. 그러면서 "새로운 국가적 합의의 틀 안에서 지금까지 406명의 수감자가 석방됐다"며 "마두로 대통령의 평화에 대한 의지, 관용, 통합 비전에서 비롯된 정책적 실현"이라고 했다. 이는 베네수엘라 당국이 미국 측 요구를 수용하면서도 마두로 대통령 지지층의 반발을 최소화하려는 행보로 풀이된다.

이와 함께 로드리게스 임시 대통령은 미국과의 경제 협력 필요성도 거듭 강조하고 있다. 그는 지난 7일 베네수엘라 대통령실 보도자료를 통해 미국과의 원유 수출 협상을 옹호하면서 "양국 간 교역을 이례적인 일로 봐서는 안 된다"고 밝혔다.





