본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

시황

숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색

김진영기자

입력2026.01.15 09:35

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

15일 국내 증시가 장 초반 보합권에서 등락을 거듭하는 숨 고르기 장세가 연출되고 있다.


15일 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 15.92포인트(0.34%) 오른 4739.02에 거래되고 있다. 앞서 지수는 12.12포인트(0.26%) 내린 4710.98로 출발했으나 장중 상승 전환에 성공하며 또 한 번 최고치를 경신했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기관이 464억원을 순매수할 동안 개인과 외국인이 각각 511억원, 43억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 개인과 외국인이 각각 2715억원, 17억원을 사들인 반면 기관은 2868억원을 팔아치웠다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세다. HD현대중공업 (2.93%), 기아 (2.03%), 한화에어로스페이스 (1.58%), 삼성바이오로직스 (1.50%)가 오름세다. 반면 SK스퀘어 (-1.95%), SK하이닉스 (-1.48%), 삼성전자 (-0.71%), 두산에너빌리티 (-0.67%), 현대차 (-0.61%), LG에너지솔루션 (-0.51%)은 내림세다.


같은 시간 코스닥은 0.50포인트(0.05%) 오른 942.68에 거래되고 있다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.23%) 내린 940.03으로 출발했으나 이내 고개를 들었다. 개인과 기관이 각각 9억원, 77억원을 순매수할 동안 외국인이 2억원을 순매도하는 등 뚜렷한 매수 주체가 나타나지 않는 모습이다.


코스닥 시총 상위권 역시 혼조세다. 삼천당제약 (3.78%), 레인보우로보틱스 (3.70%), 리가켐바이오 (1.90%), 에이비엘바이오 (1.72%), 알테오젠 (1.28%), 코오롱티슈진 (1.12%), 펩트론 (0.22%)이 강세인 반면 에코프로 (-1.38%), 에코프로비엠 (-1.27%), HLB (-0.95%)은 약세다.

테마별로는 백화점(+5.19%), 조선(+3.45%), 터치패널(+3.13%), 정유(+2.69%)주가 상승세다. 반면 초전도체(-2.13%), LED장비(-1.88%), 핵융합에너지(-1.70%) 관련 종목이 하락세다.


이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 12.5원 내린 1465.0원에 개장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"한국사람은 5만5000원"…非유럽인 입장료 45% 인상한 루브르

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기