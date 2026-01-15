숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색

15일 국내 증시가 장 초반 보합권에서 등락을 거듭하는 숨 고르기 장세가 연출되고 있다.

15일 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 15.92포인트(0.34%) 오른 4739.02에 거래되고 있다. 앞서 지수는 12.12포인트(0.26%) 내린 4710.98로 출발했으나 장중 상승 전환에 성공하며 또 한 번 최고치를 경신했다.

기관이 464억원을 순매수할 동안 개인과 외국인이 각각 511억원, 43억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 개인과 외국인이 각각 2715억원, 17억원을 사들인 반면 기관은 2868억원을 팔아치웠다.

코스피 시가총액 상위권은 다소 혼조세다. HD현대중공업(2.93%), 기아(2.03%), 한화에어로스페이스(1.58%), 삼성바이오로직스(1.50%)가 오름세다. 반면 SK스퀘어(-1.95%), SK하이닉스(-1.48%), 삼성전자(-0.71%), 두산에너빌리티(-0.67%), 현대차(-0.61%), LG에너지솔루션(-0.51%)은 내림세다.

같은 시간 코스닥은 0.50포인트(0.05%) 오른 942.68에 거래되고 있다. 앞서 지수는 2.15포인트(0.23%) 내린 940.03으로 출발했으나 이내 고개를 들었다. 개인과 기관이 각각 9억원, 77억원을 순매수할 동안 외국인이 2억원을 순매도하는 등 뚜렷한 매수 주체가 나타나지 않는 모습이다.

코스닥 시총 상위권 역시 혼조세다. 삼천당제약(3.78%), 레인보우로보틱스(3.70%), 리가켐바이오(1.90%), 에이비엘바이오(1.72%), 알테오젠(1.28%), 코오롱티슈진(1.12%), 펩트론(0.22%)이 강세인 반면 에코프로(-1.38%), 에코프로비엠(-1.27%), HLB(-0.95%)은 약세다.

테마별로는 백화점(+5.19%), 조선(+3.45%), 터치패널(+3.13%), 정유(+2.69%)주가 상승세다. 반면 초전도체(-2.13%), LED장비(-1.88%), 핵융합에너지(-1.70%) 관련 종목이 하락세다.

이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 12.5원 내린 1465.0원에 개장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



