'AI 밤양갱' 잡는다…음실련, 음악저작권 국가 R&D 참여

가수 목소리 무단 사용 차단

한국음악실연자연합회가 인공지능(AI)과 딥페이크 음악 저작권 검증을 위한 국가 연구개발(R&D) 과제에 공동연구기관으로 참여한다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관하고 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 신기술 융합 저작권 기술개발 사업으로 2028년까지 진행한다.

주요 목표는 AI 생성과 딥페이크 음악의 저작권 검증을 위한 핵심 기술 개발이다. 음실련은 한국저작권위원회, 마크애니, 오드아이, 고려대학교 산학협력단과 협력한다.

딥페이크 음악은 AI 기술로 특정 가수의 음성이나 멜로디를 변형해 원곡자가 부른 것처럼 만든 음원을 뜻한다. 김승민 음실련 전무이사는 "가창 실연자의 동의 없이 생성한 음원이 범람하며 음성권과 퍼블리시티권 침해 문제가 심각하다"며 "실연자가 권리를 보호받으며 수익을 창출하는 방안을 모색하고 있다"고 말했다.

음실련은 2025년 1차 연구에서 가수의 음원 식별을 위한 보컬 데이터베이스(DB)와 가창 데이터를 구축했다. 데이터 수집 과정에서 법적·윤리적 검토와 동의 절차를 강화해 무단 사용 방지 장치를 마련했다. 연구 기간 중 AI 기술 개발에 필요한 라이선스 확보와 기술 실증을 추진한다.

연구에서는 오디오 워터마킹 기반의 권리정보 삽입 기술과 딥페이크 음악 자동 탐지 시스템을 개발한다. 이를 통해 실연자의 목소리 도용을 감지하고 권리 정보를 추적할 수 있는 기술적 기반을 마련하고, AI 이용에 동의한 실연자에게는 투명한 정산과 분배 체계를 제공할 계획이다.

박근익 음실련 사업팀장은 "회원들의 데이터를 기반으로 한 이번 기술 개발이 AI 시대에 실연자의 권리를 보호하고 공정한 음악 생태계 구축의 초석이 될 것"이라고 전했다.

1988년 설립한 음실련은 대중음악과 국악, 클래식 등 전 분야 실연자의 저작인접권료를 징수하고 분배하는 단체다.





이이슬 기자



