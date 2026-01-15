본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

김동연, 서울 버스파업 타결에 "정말 다행…도민 출·퇴근길 챙기겠다"

이영규기자

입력2026.01.15 09:29

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김동연 경기도지사가 서울 시내버스 파업 타결에 대해 "정말 다행"이라고 밝혔다.


김동연 지사는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "서울 시내버스 노사 협상이 밤새 타결됐다"며 "오늘 첫차부터 버스 운행이 정상적으로 재개되어 정말 다행"이라고 말했다.

이어 "파업 기간 경기도 대체 노선 운영 등 애써주신 시 관계자와 버스 노동자 여러분의 노고에 감사드린다"며 "경기도는 도민의 출퇴근길과 이동을 지키는 일에 모든 책임을 다하겠다"고 약속했다.


김동연 경기도지사가 15일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

김동연 경기도지사가 15일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

AD
원본보기 아이콘

앞서 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 14일 밤 11시 50분쯤 임단협 조정안에 최종 합의했다.


노사는 2025년도 임금을 2.9% 인상하기로 합의했다. 1차 조정안이었던 0.5%보다는 높고, 노조가 요구했던 3.0%보다는 낮은 수준이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기