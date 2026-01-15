김동연, 서울 버스파업 타결에 "정말 다행…도민 출·퇴근길 챙기겠다"

김동연 경기도지사가 서울 시내버스 파업 타결에 대해 "정말 다행"이라고 밝혔다.

김동연 지사는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "서울 시내버스 노사 협상이 밤새 타결됐다"며 "오늘 첫차부터 버스 운행이 정상적으로 재개되어 정말 다행"이라고 말했다.

이어 "파업 기간 경기도 대체 노선 운영 등 애써주신 시 관계자와 버스 노동자 여러분의 노고에 감사드린다"며 "경기도는 도민의 출퇴근길과 이동을 지키는 일에 모든 책임을 다하겠다"고 약속했다.

김동연 경기도지사가 15일 자신의 SNS에 올린 글과 사진 AD 원본보기 아이콘

앞서 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 14일 밤 11시 50분쯤 임단협 조정안에 최종 합의했다.

노사는 2025년도 임금을 2.9% 인상하기로 합의했다. 1차 조정안이었던 0.5%보다는 높고, 노조가 요구했던 3.0%보다는 낮은 수준이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>