金총리 "규제 79건 우선 개선…기업 부담 낮추겠다"

손선희기자

입력2026.01.15 09:22

제9회 국가정책조정회의

김민석 국무총리는 15일 "현장에서 체감될 수 있는 규제 합리화를 위해 기업 현장의 규제애로 건의사항 검토 등을 통해 총 79건의 과제를 우선 개선하기로 했다"고 말했다.


김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석, 문화체육관광부 장관의 발언을 듣고 있다. 2026.1.15 조용준 기자

김민석 국무총리가 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에 참석, 문화체육관광부 장관의 발언을 듣고 있다. 2026.1.15 조용준 기자

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 올해 첫 국가정책조정회의를 주재하고 '중소기업 현장 규제애로 및 인증규제 합리화 방안'과 관련해 이같이 말했다. 이어 "67개의 정부 인증제도를 정비해 기업의 부담은 낮추고, 활력은 제고되도록 하겠다"고 덧붙였다.

한편 생활화학제품 관리와 관련해 김 총리는 "안전과 건강은 가장 중요한 정책 우선 과제"라며 "가습기살균제 참사에서 교훈을 얻었듯, 생활 속 화학제품 관리에 있어서는 사고 예방은 물론 사후 대응까지 한 치의 빈틈도 있어서는 안 된다"고 강조했다. 그러면서 "화학제품의 제조, 유통, 소비자 사용까지 전 단계에 걸친 안전관리 체계를 구축하겠다"며 "제품의 승인과 관리 절차를 신속히 이행하고, 위해성을 포함한 여러 측면을 다각적으로 검토해서 정책 현장에서 합리적으로 작동할 수 있도록 하겠다"고 말했다.


이날 회의에서는 정부의 '2026년 국정홍보 추진전략'도 논의됐다. 김 총리는 "정책의 완성은 홍보"라며 "'홍보되지 않은 정책은 완성되지 않았다'라는 생각으로 정책의 결정 과정을 투명하게 공개하는 것부터 시작해 국민들과 효과적으로 소통하고, 홍보역량을 키워서 국정홍보의 수준을 한 단계 높여주기 바란다"고 당부했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
