[포토] 고개숙인김경 서울시 의원

더불어민주당을 탈당한 강선우 의원에게 '공천헌금'으로 1억 원을 건넨 의혹을 받고 있는 김경 서울시의원이 15일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석에 앞서 고개를 숙이고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>