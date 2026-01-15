본문 바로가기
'강선우 1억 의혹' 김경, 사흘 만에 경찰 재출석…"국민께 죄송"

변선진기자

입력2026.01.15 09:20

강선우 무소속 의원에게 1억원의 뇌물을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 사흘 만에 경찰에 재출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 15일 오전 김 시의원을 뇌물 등 혐의 피의자 신분으로 재소환했다.


이날 오전 9시께 경찰에 출석한 김 시의원은 "국민 여러분께 심려 끼쳐드려 정말 죄송하다"며 "(조사에서) 모두 사실대로 말하고 성실하게 조사에 임하겠다"고 말했다.

김 시의원은 "강 의원에게 1억원을 전달했느냐", "건넬 때 강 의원이 있었느냐", "텔레그램에 왜 재가입을 했느냐" 등 취재진 질문에는 답하지 않았다.


김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원실의 남모 당시 사무국장을 통해 1억원을 건넨 혐의(뇌물 등)를 받고 있다. 김 시의원은 이후 강 의원이 참석한 공천관리위원회 회의에서 단수 공천이 확정됐다.


경찰 수사가 시작되자 미국으로 출국했던 김 시의원은 지난 11일 입국해 당일 밤부터 12일 새벽까지 조사를 받은 바 있다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
