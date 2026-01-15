본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

롯데칠성 백화수복, 부산서 '어묵포차 팝업' 진행

임혜선기자

입력2026.01.15 09:28

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백화수복, 1945년 첫 선 '도수 13도'
'백화수복 원컵', 전년보다 2배 판매

롯데칠성 음료는 청주 브랜드 백화수복을 앞세워 16일부터 25일까지 열흘간 부산 광안리 카페거리에 위치한 삼진 포차에서 '백화수복 어묵포차 팝업' 행사를 진행한다고 15일 밝혔다.


회사 측은 "'복(福)을 마시는 포장마차'라는 콘셉트의 '백화수복 어묵포차 팝업'은 새해를 맞아 겨울철에 어울리는 백화수복과 삼진어묵의 페어링을 통해 따뜻한 겨울의 낭만을 전하고자 기획됐다"고 설명했다.

백화수복 어묵포차. 롯데칠성음료 제공.

백화수복 어묵포차. 롯데칠성음료 제공.

AD
원본보기 아이콘

1945년에 첫선을 보인 '백화수복'은 100% 국산 쌀의 외피를 30% 정도 도정 후, 저온 발효 공법과 숙성 방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛이 특징인 알코올 도수 13도의 청주 제품이다.


특히 180㎖ 용량의 '백화수복 원 컵'은 지난해 삼진포차, 캠핑 조리도구 브랜드 '800도씨'와의 협업 이벤트 등 다양한 소비자 대상 프로모션을 진행하며 전년 대비 약 2배의 판매고를 기록했다.


네 번째 시즌을 맞이한 '삼진포차'는 '삼진어묵'이 2024년 6월부터 부산 광안리에서 시즌제로 운영 중인 팝업 형 루프톱 포차로 성인 1인당 1만9900원의 입장료로 안주와 주류를 즐길 수 있어 부산 시민 및 부산을 찾은 관광객들에게 인기를 끌었다.

'백화수복'은 '삼진포차'내에 자체 어묵 포차를 만들어 백화수복과 삼진어묵을 함께 경험할 수 있는 전용 공간을 운영하며 복주머니 형태의 손난로 굿즈를 증정할 계획이다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기