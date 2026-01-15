국립정동극장 30년 역사 담은 '정동, 만개' 발간

국립정동극장은 2025년 극장 개관 30주년을 맞아 지난 30년간의 운영 성과와 문화적 가치를 집대성한 '국립정동극장 30년사 '정동, 만개(滿開)''를 발간했다고 15일 밝혔다.

국립정동극장이 1995년 개관 이후 지역 문화예술의 거점으로 자리잡기까지 30년간의 과정과 주요 성과를 체계적으로 정리해 담았다.

한국 최초의 근대식 극장 '원각사'의 복원이라는 역사적 의미로 건립된 정동극장이 국립정동극장으로 변모하며 관객이 신뢰하는 우수 레퍼토리 작품들을 만날 수 있는 문화공간으로, 덕수궁 옆 세실극장이 국립정동극장의 소속 공간 '국립정동극장 세실'로 운영되며 창작핵심기지로서 자리매김한 역사가 담겨있다.

특히 그동안 공개되지 않았던 사진 자료와 주요 관계자 인터뷰 등이 수록돼 국립정동극장의 문화적 의미와 사회적 역할을 입체적으로 조명했다. 또한 국립정동극장 공연예술 진흥과 전통문화 보존·계승의 설립 목적을 조화롭게 발전시키며 30년간 많은 창작진 및 예술가들과 창·제작을 같이 해오며 다양한 공연 프로그램으로 관객들과 만나온 이야기도 실렸다.

정성숙 국립정동극장 대표는 "이번 30년사 발간은 국립정동극장이 과거를 살피고 미래를 향한 새로운 도전을 준비하는 디딤돌이 될 것"이라며 "앞으로도 국립정동극장은 전통공연예술의 진흥과 다양한 장르의 공연예술로 국민의 삶을 행복하게 하는 문화공간으로 역할을 다할 것"이라고 다짐과 포부를 밝혔다. 정 대표는 "지난 30년간 국립정동극장을 지켜준 관객과 예술가, 지역사회의 신뢰에 대하여 감사의 마음을 전하고 싶다"고 덧붙였다.

'국립정동극장 30년사 '정동, 만개'는 국립중앙도서관 등의 주요 도서관과 주요 유관기관에 배포됐으며 정동극장 홈페이지 연혁 및 역사에서 볼 수 있다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>