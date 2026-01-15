핀산협 "조각투자 유통시장 인가 지연…골든타임 놓칠 것"

한국핀테크산업협회(핀산협)가 조각투자 장외거래소 인가에 대한 조속한 결정을 금융당국에 촉구했다. 최근 논란으로 인가 심사가 지연되면서 조각투자 시장 전반이 위축될 수 있다는 우려에서다.

핀산협은 15일 성명을 통해 "조각투자 유통시장 인가는 대한민국 미래 디지털 금융 생태계 발전을 위한 핵심 기반"이라며 "시장 개설 지연으로 차세대 금융 전환의 골든타임을 놓쳐서는 안 된다"고 밝혔다.

조각투자는 부동산, 미술품, 음원 등 다양한 기초자산을 소액 단위로 쪼개 투자할 수 있도록 한 금융 서비스다.

핀산협은 "조각투자 개념이 인식되기 시작한 2016년부터 다수의 기업이 혁신적인 기초자산을 금융상품화하며 다양한 산업에 새로운 자금 조달 채널을 마련했다"며 "제도적 한계로 인해 유동성 공급 및 시장활성화라는 과제가 남아있었다"고 말했다.

핀산협은 조각투자 유통시장 인가가 이러한 구조적 한계를 해소하고 제도권 내 안정적인 시장을 형성하는 전환점이 될 것으로 업계가 기대해 왔다고 설명했다. 그러나 이번 인가 결정 보류로 조각투자 사업자 전반이 경영 불확실성에 직면하고 있으며, 일부 기업은 존립 자체를 위협받을 수 있다고 우려했다.

핀산협 산하 토큰증권협의회 신범준 회장은 "오랜 시간 제도화를 통해 시장 활성화를 기다려온 조각투자 기업들이 시장 개설 지연으로 마지막 희망의 끈마저 놓게 되지 않을지 걱정된다"며 "지금은 공정한 절차 아래 안정적인 유통시장을 조속히 확보해야 할 시점"이라고 강조했다.

이어 "조각투자 산업이 지속 가능하게 성장하기 위해서는 장외거래소 인가에 대한 논의가 더 이상 지연돼서는 안 된다"며 금융당국의 신속한 판단을 촉구했다.





