누적 122억원 펀딩·1,000여개 프로젝트 진행

와디즈는 교육·정부사업 담당 자회사인 와디즈임팩트가 2025년 한 해 동안 지역 소상공인과 예비 창업기업 및 스타트업 등을 대상으로 진행한 크라우드펀딩 주요 성과를 15일 공개했다.

와디즈는 지역 소상공인 및 예비 창업기업, 스타트업이 진행한 1000여 프로젝트에서 참여자 14만명, 누적 펀딩액 122억을 달성했다고 설명했다.

와디즈, 2025년 정부 지원 소상공인 크라우드펀딩 성과 공개.

와디즈는 중소벤처기업부 및 소상공인시장진흥공단과 함께 '우리동네 크라우드펀딩 지원사업'을 운영하며 지역 기반 소상공인의 자금 조달과 판로 확대를 지원해 왔다. 해당 사업에는 2025년 한 해에만 누적 400여 소상공인이 참여해 84억원 규모의 펀딩을 달성했으며, 9만3000여명의 서포터가 프로젝트에 참여했다.

농업정책보험금융원과 운영한 '2025 농식품 크라우드펀딩' 지원사업에서는 144개의 농식품 기업에 누적 23억 원의 펀딩 성과를 기록했다.

기후테크 분야에서도 와디즈 펀딩을 활용한 지원이 이어졌다. 2025년 처음 진행된 '경기지역 기후테크 스타트업 크라우드펀딩 지원사업'에는 100여개 기업이 신청했으며, 기술력과 시장성, 사회적 가치를 기준으로 최종 20개 스타트업이 선정됐다. 선정 기업은 오프라인 펀딩 교육, 상세페이지 제작, 맞춤형 광고, 기획전 노출 등 펀딩 전 과정을 지원받아 약 2억원의 펀딩과 2200명의 서포터 참여를 이끌어냈다.

최동철 와디즈임팩트 대표는 "앞으로도 지역 기반 사업자와 혁신 스타트업이 국내외 시장에서 기회를 검증하고 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나갈 계획"이라고 했다.





최호경 기자



