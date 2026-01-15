수원시, 2월부터 '체납차량 영치 TF' 가동

경기 수원시가 지방세와 세외수입 체납 차량에 대한 징수 효율을 높이기 위해 '체납 차량 합동 영치 태스크포스(TF)'를 구성하고, 2월부터 본격 운영한다.

테스크포스는 팀장 등 4명으로 구성됐으며 관내 외 지역에서 체납 차량을 추적해 번호판을 영치한다. 지방세 체납 차량, 세외수입(자동차 관련 과태료) 체납 차량을 대상으로 합동 영치를 한다.

태스크포스는 영치에 따른 번호판 관리와 전산 처리, 체납액 징수 업무를 전담한다. 또 분기별로 영치 실적을 점검하고, 시·구 합동 체납 차량 일제 단속의 날을 운영할 계획이다.

수원시는 태스코포스 운영 결과를 토대로 체납액 징수 체계를 지속해서 보완하고, 체납자에게는 지방세와 세외수입을 통합 안내해 원스톱 징수 서비스를 제공할 계획이다.

수원시 관계자는 "체납액 징수 실효성을 높이기 위해 체납 차량 합동 영치 태스크포스팀을 운영한다"며 "현장 중심의 대응으로 징수율을 높이고, 시민 불편을 줄이겠다"고 말했다.





