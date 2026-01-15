본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

홍상수, 서른네 번째 신작으로 7년 연속 베를린行

이종길기자

입력2026.01.15 08:53

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송선미 주연·김민희 제작실장 참여
다음 달 12일 월드 프리미어

홍상수, 서른네 번째 신작으로 7년 연속 베를린行
AD
원본보기 아이콘

홍상수 감독이 서른네 번째 장편영화 '그녀가 돌아온 날'로 7년 연속 베를린국제영화제 레드카펫을 밟는다.


배급사 화인컷은 제76회 베를린국제영화제 집행위원회가 홍 감독의 신작 '그녀가 돌아온 날'을 파노라마 부문에 공식 초청했다고 15일 밝혔다. 이로써 홍 감독은 '도망친 여자', '인트로덕션', '소설가의 영화', '물안에서', '여행자의 필요', '그 자연이 네게 뭐라고 하니'에 이어 이번 작품까지 7년 내내 베를린의 러브콜을 받는 진기록을 세웠다. 그는 앞서 이 영화제에서 은곰상만 다섯 차례 수상하며 '베를린이 사랑하는 감독'임을 입증한 바 있다.

트리시아 투틀 영화제 집행위원장은 초청사에서 "강한 연민과 유머를 지닌 채 여성과 명성에 대한 인식을 섬세하게 탐구한 작품"이라며 "대중의 시선 속에 살아간다는 것에 대한 성찰이 우아하게 담겼다"고 평했다.


홍상수, 서른네 번째 신작으로 7년 연속 베를린行 원본보기 아이콘

작품에는 송선미를 필두로 조윤희, 하성국, 신석호 등 이른바 '홍상수 사단' 배우들이 대거 합류해 호흡을 맞췄다. 홍 감독의 연인 김민희는 제작실장으로 이름을 올리며 현장을 챙겼다. 영화는 다음 달 12일 개막하는 영화제에서 월드 프리미어로 공개된 뒤, 올 상반기 국내 관객과 만날 예정이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러' "주말 껴서 일본 여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다카이치, 李에 '90도 폴더인사'…中 언론, 평가절하·진정성 의심

"주말 껴서 일본여행 다녀올까?" 한국인 수두룩…또 관광수지 적자 '100억 달러'

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

커피전문점 10만개 시대…2000원 '아아' 팔아 가맹점 연매출 '4억'

美 Fed "경제, 완만한 속도로 개선"…관세 비용 소비자 전가 시작

새로운 이슈 보기