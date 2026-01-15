한투운용, K정책수혜목표전환 펀드 목표수익률 조기 달성

한국투자신탁운용은 정부 정책 수혜 테마에 투자하는 '한국투자 함께해요 K정책수혜 분할매수 목표전환 펀드'가 목표 수익률을 조기 달성해, 기존 '채권혼합-재간접형'에서 '채권재간접형'으로 전환했다고 15일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난해 11월 말 카카오뱅크를 통해 설정된 '한국투자K정책수혜목표전환펀드'는 7일 기준 누적 수익률(A-e 클래스 세전 기준) 6.29%를 기록했다. 설정한 지 26영업일 만에 목표 수익률인 6%를 넘어섰다.

정부 정책 수혜가 예상되는 국내 주식형 상장지수펀드(ETF)를 정교하게 분할 매수한 전략이 최근 시장 상황과 맞물려 주효했던 결과로 풀이된다. 가격 분할과 기간 분할 전략을 병행해 시장 변동성 리스크를 낮추면서도 코스피 및 정책 수혜 업종의 상승 기회를 포착한 점이 목표 달성의 주요 원동력이 됐다.

해당 펀드가 목표를 달성함에 따라 운용 구조 역시 개편됐다. 기존에 보유하고 있던 국내 주식형 ETF는 전량 매도하고, 지난 12일을 기점으로 '채권재간접형'으로 전환했다. 기존 50% 미만으로 유지하던 주식 관련 국내 집합투자증권 비중을 0%로 낮추고, 자산의 60% 이상을 국내 단기 채권 및 통화안정증권(통안채) 등 안전자산으로 채웠다. 이미 확보한 수익은 안정적으로 지키고 운용 위험은 최소화하기 위함이다.

안정성이 높아짐에 따라 펀드의 위험 등급은 기존 4등급(보통 위험)에서 5등급(낮은 위험)으로 한 단계 하향 조정된다. 투자자들의 실질 수익률을 높이기 위해 운용보수와 판매보수 등을 포함한 총보수를 연 0.54%에서 연 0.125% 수준으로 대폭 인하하기도 했다.

펀드 상환은 조기 달성 규정에 따라 진행된다. 설정 후 6개월 이내에 목표를 달성함으로써 최초 설정일로부터 1년이 되는 시점인 2026년 11월 30일에 상환한다. 고객은 상환 전이라도 언제든지 별도의 환매 수수료 없이 자금을 회수할 수 있다.

책임운용역인 김동현 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "한국투자K정책수혜목표전환펀드의 조기 목표 달성은 정책 수혜 테마의 변동성을 제어하는 분할 매수 전략이 하락장에서 리스크를 방어하고 반등장에서 수익을 극대화한 덕분"이라고 설명했다.

이어 "채권형 전환 이후에는 보수 인하와 철저한 자산 관리를 통해 고객들이 기확보한 수익을 안정적으로 실현할 수 있도록 운용 역량을 집중하겠다"고 말했다.

한국투자K정책수혜목표전환펀드는 실적배당형 상품으로 채권형 전환 이후에도 투자 원금의 보전이나 확정 수익이 보장되는 것은 아니며, 운용 결과에 따라 손실이 발생할 수 있음에 유의해야 한다.





