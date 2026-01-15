시디즈, 러퍼브 라인 '리라이프(Re:LIFE)' 출시

친환경 철학 지속

퍼시스그룹의 프로그레시브 시팅 솔루션 시디즈는 리퍼브 라인 '리라이프(Re:LIFE)'를 선보인다고 15일 밝혔다.

리라이프는 의자의 기능과 성능에는 전혀 문제가 없지만, 외관상 미세한 스크래치나 오염 등이 있는 의자를 고객에게 합리적인 가격으로 제안하는 리퍼브 라인이다. '되살려 이어쓰기'라는 리라이프 슬로건 아래 제품 폐기를 줄이고 불필요한 자원 낭비를 줄이기 위해 의자에 다시 쓰임의 기회를 더해 지속가능한 가치를 이어간다.

리라이프는 합리성, 안정성, 친환경성 세 가지 기준에서 엄격한 품질 검수 과정을 거쳐 운영된다. 철저한 기능 테스트, 안전성 검사를 모두 통과해 기능상 이상이 없는 의자만을 선보인다. 소비자가 구매 후에도 안심하고 사용할 수 있도록 의자 기능 요소에 한해 1년간의 품질보증 서비스 역시 제공한다.

시디즈는 친환경 철학을 바탕으로 의자 설계 단계부터 지속가능성을 고려한 활동도 지속해오고 있다. 시디즈는 소비자가 필요한 부품만 별도로 구매해 손쉽게 수리하여 의자를 오래 사용할 수 있도록 하는 '이지리페어(EASY REPAIR)'를 운영 중이다.

시디즈 브랜드 담당자는 "앞으로도 의자 전문 브랜드로서 고민할 수 있는 다양한 친환경 기술 개발과 서비스 기획을 통해 의자 사용의 새로운 기준을 제시하고, 지속가능한 생활 환경 조성에 기여하겠다"고 했다.





